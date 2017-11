Das Pharmaunternehmen Cosmo meldet sich am Mittwoch mit zwei unterschiedlichen Themen zu Wort. Wie es in einer ersten Mitteilung heisst, hat Cosmo im Patent-Streit um das Medikament Uceris einen Rückschlag erlitten. So hat das US-Bezirksgericht von Delaware entschieden, dass es sich bei Actavis' Produkt im verkürzten Zulassungsverfahren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...