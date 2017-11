DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

MITTWOCH: In Österreich bleiben die Börsen wegen Allerheiligen geschlossen.

TAGESTHEMA

Der japanische Mischkonzern Softbank hat offenbar seine Bemühungen um eine Fusion seiner US-Mobilfunktochter Sprint mit T-Mobile US aufgegeben. Softbank sei besorgt über einen Kontrollverlust bei Sprint gewesen, sagten mit der Sache vertraute Personen. Die Softbank Group Corp, die mehr als 80 Prozent an Sprint hält, soll monatelang mit dem T-Mobile-Mutterkonzern Deutsche Telekom über einen Zusammenschluss der beiden US-Mobilfunkanbieter verhandelt haben. Die beiden Seiten erörterten einen reinen Aktiendeal, bei dem die Deutsche Telekom AG die Kontrolle des fusionierten Unternehmens bekommen hätte, wie die Informanten sagten. Am Wochenende habe sich das Softbank-Board in Japan getroffen und Bedenken über die Aufgabe der Kontrolle geäußert, hieß es. Statt einer Fusion wolle Sprint nun beträchtliche Investitionen in sein Netz in Angriff neben, sagte eine der Personen. Ein Sprecher der Deutschen Telekom wollte sich zu dem Bericht nicht äußern. Der DAX-Konzern hatte sich auch zuvor nie zu Berichten über die möglichen Fusionspläne geäußert. Die Zeitung Nikkei Asian Review hatte zuerst über den geplanten Abbruch der Fusionsverhandlungen berichtet.

Sollten die Fusionsgespräche tatsächlich abgebrochen werden, wäre dies bereits das zweite Mal: 2014 wolle Sprint T-Mobile US übernehmen, ließ den Plan aber fallen, weil die Regulierungsbehörden den Zusammenschluss der Nummer drei und Nummer vier am US-Markt nach Vertragskunden damals mit Sicherheit blockiert hätten. Diesmal habe das Softbank-Board entschieden, es sei unklug, die Kontrolle über das Unternehmen abzugeben. Denn Softbank-Gründer und CEO Masayoshi Son, der auch Chairman bei Sprint ist, sei überzeugt, dass die Zukunft Robotern mit künstlicher Intelligenz und andere Geräten gehöre - und die Konnektivität zwischen diesen Geräten werde für diese neuen Geschäftsbereiche enorm wichtig sein, sagte einer der Informanten. Die Deutsche Telekom habe ihrerseits die Kontrolle über das fusionierte Unternehmen behalten wollen, weil dessen Gewinne in den USA für die Gesundheit des Konzerns wichtig seien.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:30 DK/Novo Nordisk A/S, Ergebnis 3Q

09:30 GB/Standard Chartered plc, Zwischenbericht 3Q

21:01 US/Qualcomm Inc, Ergebnis 4Q

21:05 US/Facebook Inc, Ergebnis 3Q

21:15 US/Tesla Inc, Ergebnis 3Q

Im Laufe des Tages

- DE/Hellofresh SE, Ende der Zeichnungsfrist (Bekanntgabe Ausgabepreis)

AUSBLICK KONJUNKTUR

-GB 10:30 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Oktober PROGNOSE: 55,9 zuvor: 55,9 -US 13:15 ADP-Arbeitsmarktbericht Oktober Beschäftigung privater Sektor PROGNOSE: +190.000 Stellen zuvor: +135.000 Stellen 14:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit Oktober (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 54,5 1. Veröff.: 54,5 zuvor: 53,1 15:00 ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Oktober PROGNOSE: 59,0 zuvor: 60,8 Punkte 15:00 Bauausgaben September PROGNOSE: -0,1% gg Vm zuvor: +0,5% gg Vm 15:30 Rohöllagerbestände (Woche) 19:00 Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung Fed-Funds-Zielsatz PROGNOSE: 1,00% bis 1,25% zuvor: 1,00% bis 1,25%

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

10:15 DK/Auktion 0,25-prozentiger Anleihen mit Laufzeit November 2020 Auktion 0,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit November 2027 (Volumen offen) 11:00 NO/Auktion 1,75-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Februar 2027 im Volumen von 2 Mrd NOK

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.578,00 +0,21% Nikkei-225 22.420,08 +1,86% Shanghai-Composite 3.403,94 +0,31% INDEX zuletzt +/- % DAX 13.229,57 0,09 Mo. DAX-Future 13.226,50 0,08 Mo. XDAX 13.233,64 0,08 Mo. MDAX 26.651,52 -0,22 Mo. TecDAX 2.545,04 0,75 Mo. EuroStoxx50 3.673,95 0,32 Di. Stoxx50 3.224,78 0,42 Di. Dow-Jones 23.377,24 0,12 Di. S&P-500-Index 2.575,26 0,09 Di. Nasdaq-Comp. 6.727,67 0,43 Di. EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 162,71% +34 Mo.

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit weiter steigenden Kursen rechnen Händler für die Sitzung am Mittwoch. "Auch wenn noch viele Bundesländer Feiertag haben: Der DAX hat Nachholbedarf aufgestaut", sagt ein Marktteilnehmer. Denn den Montag hätten viele Marktteilnehmer für ein langes Wochenende frei genommen und kämen erst jetzt zurück. Damit sei die Chance auf neue DAX-Rekorde gut. Die Stimmung sei nach den guten Vorlagen aus dem US-Technologiebereich und nun auch aus Japan gut. Die Katalonienkrise sei in Spanien in eine durchgreifende Erholung gemündet und drücke die Stimmung erst einmal nicht mehr. Im Blick stehe zunächst die Sitzung der US-Notenbank und damit die Frage, ob sie die Weichen für eine Leitzinserhöhung im Dezember stelle. Daneben rückt bereits der US-Arbeitsmarktbericht in den Blick, am Mittwoch liefern die ADP-Daten erste Hinweise.

Rückblick: Etwas fester - Der Euro-Stoxx-50 markierte am Dienstag im Verlauf ein Jahreshoch bei knapp 3.678 Punkten. Angesichts des drohenden Verfahrens wegen "Rebellion" hat der von Madrid abgesetzte katalanische Regionalpräsident Puigdemont juristischen Beistand in Brüssel gesucht. Medienberichten zufolge hatte er sich nach Belgien abgesetzt. Der Ibex legte um weitere 0,7 Prozent zu. Insgesamt sei die Übernahme der Exekutive in Katalonien durch Madrid recht geräuschlos verlaufen, hieß es. Die veröffentlichten Konjunkturdaten aus Europa und den USA sorgten an den Börsen kaum für Bewegung. Eine leicht positive Nachricht für den Technologiesektor stellte das gute Abschneiden von Samsung. Der Technologiesektor lag 0,5 Prozent im Plus. Airbus stiegen um 3,6 Prozent und markierten ein Rekordhoch. Der Flugzeughersteller hatte bei etwas höheren Umsätzen deutlich mehr verdient. BNP Paribas übertraf mit dem Nettogewinn zwar die Erwartungen, begünstigt wurde dies aber durch den Verkauf eines Anteils an SBI Life. Die Aktie verlor 2,6 Prozent. Für BP ging es um 1,7 Prozent nach oben. Der Ölkonzern hatte besser abgeschnitten als erwartet. Deutsche Telekom verloren in Amsterdam und Mailand zwischen 0,4 und 2,8 Prozent. Laut Kreisen ist eine mögliche Fusion von T-Mobile US mit Sprint offenbar vom Tisch. Ryanair verzeichnet ein Plus von 6,4 Prozent. Der Billigflieger hatte den Ausblick bestätigt. Zudem dürfte die Rendite im zweiten Halbjahr höher ausfallen als erwartet.

DAX/MDAX/TECDAX (Mo.)

Gut behauptet - Am Dienstag ruhte der Börsenhandel in Deutschland wegen des Reformationstags. Am Montagnachmittag erhielt der DAX nach einem zunächst schleppenden Handel Rückenwind von der Wall Street. Dort stieg der Nasdaq-Composite auf ein Allzeithoch, der DAX zog nach auf ein Rekordhoch bei 13.255 Punkten. Die Gewinne gab er aber großteils wieder ab. Die Aktie von VW stellte mit einem Plus von 2,6 Prozent den Gewinner im DAX. Nach überzeugenden Quartalszahlen am Freitag halfen nun positive Analystenkommentare. Die Aktie des Großaktionärs Porsche profitierte, sie schloss 2,7 Prozent im Plus. Metzler stufte Osram gleich um zwei Stufen auf Kaufen hoch, die Aktie legte 2,1 Prozent zu. Bei Wacker Chemie (plus 2,6 Prozent) erhöhten zwei Banken das Kursziel. Dialog Semiconductor (plus 5,6 Prozent) profitierte als Apple-Zulieferer von dessen guten China-Absatzzahlen. Evotec erholten sich von der Shortattacke des Hedge-Fonds Lakewood und legten um 3,2 Prozent zu. RIB Software hat nach einem starken dritten Quartal den Ausblick erhöht, für die Aktie ging es um 3,4 Prozent nach oben. Bei Siltronic (plus 6,9 Prozent auf 127,20 Euro) haben jüngst Analysten an der Kurszielschraube gedreht und sehen die Aktie bei 150 Euro.

XETRA-NACHBÖRSE - Dt. Telekom unter Druck (Mo.)

Deutsche Telekom wurden gegenüber Xetra-Schluss 1,7 Prozent tiefer gestellt. Softbank hat offenbar seine Bemühungen um eine Fusion seiner US-Mobilfunktochter Sprint mit T-Mobile US aufgegeben. Softbank sei besorgt über einen Kontrollverlust bei Sprint gewesen, sagten mit der Sache vertraute Personen. Sprint brachen an der Wall Street um 9,3 Prozent ein, T-Mobile US verloren 5,4 Prozent.

USA / WALL STREET

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

November 01, 2017 02:36 ET (06:36 GMT)

Gut behauptet - Anleger haben die gewohnte Zurückhaltung vor den Fed-Aussagen zur Wochenmitte gezeigt. Wie sehr die Wall Street im Bann der Fed stand, zeigte die ausgebliebene Marktreaktion auf exzellente US-Daten. Vielleicht sorgten steigende Arbeitskosten für etwas Verstimmung: Insbesondere die zuletzt schwache Lohnentwicklung hatte die Fed jüngst immer wieder von forscheren Straffungen der Geldpolitik abgehalten. Pfizer hatte mehr verdient als erwartet und ihre Gewinnprognose angehoben. Die Aktie verlor 0,3 Prozent, die eingeengte Umsatzprognose wurde als leichte Senkung interpretiert. Für Mondelez ging es um 5,4 Prozent nach oben. Der Lebensmittelkonzern hatte erstmals seit Juni 2012 einen gestiegenen Quartalsumsatz gemeldet. Apple bauten ihre Vortagesgewinne aus und kletterten um weitere 1,4 Prozent auf ein weiteres Rekordhoch. Gute Umsätze und Verkaufszahlen für das iPhone in China beflügelten den Kurs wie schon am Vortag. Dazu gesellte sich eine Hochstufung auf "Buy" von Piper Jaffray. Under Armour brachen dagegen um 23,7 Prozent ein. Der Sportartikelhersteller hatte eine Gewinnwarnung abgegeben. Qualcomm stürzten um 6,7 Prozent ab. Apple wird ihre iPhones und iPads künftig möglicherweise ohne Komponenten des Chipherstellers fertigen. Wie Kreise berichteten, plant Apple stattdessen lediglich mit Halbleitern von Intel und möglicherweise auch von MediaTek. Intel stiegen um 2,5 Prozent. Mosaic-Aktien haussierten um 7,1 Prozent. Höhere Preise bescherten dem Düngemittelkonzern eine starke Gewinnentwicklung. Emerson Electric will Rockwell Automation für rund 27,5 Milliarden Dollar übernehmen. Emerson gaben 4,3 Prozent ab, Rockwell zogen um 7,3 Prozent an.

US-Rentennotierungen bewegten sich wenig - zumindest am langen Ende des Marktes. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen legte um einen halben Basispunkt auf 2,38 Prozent zu. Ähnlich wie am Aktienmarkt hätten Investoren auch hier auf die Fed-Beschlüsse gewartet, so Teilnehmer. Am kurzen Ende des Marktes, der sensibler auf Zinsveränderungen reagiert, stiegen die Renditen allerdings.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Di, 21.16 Uhr EUR/USD 1,1638 -0,1% 1,1650 1,1651 EUR/JPY 132,45 +0,0% 132,39 132,45 EUR/CHF 1,1618 +0,0% 1,1617 1,1621 GBP/EUR 1,1411 +0,0% 1,1405 1,1402 USD/JPY 113,81 +0,1% 113,64 113,68 GBP/USD 1,3281 -0,0% 1,3287 1,3285

Am Dienstag gab es wenig Bewegung bei Euro und Dollar. Aufgrund des Feiertages in Deutschland sei der Handel sehr dünn, hieß es. Nach schwachen BIP-Daten in Kanada geriet die Landeswährung zum US-Dollar unter Druck. Die Daten sprächen nicht für weitere Zinsanhebungen beim nördlichen US-Nachbarn, so Devisenhändler.

Am Mittwochmorgen legt der Dollar etwas zu. Die überraschend guten Daten zum US-Verbrauchervertrauen vom Vortag wirkten noch nach, sagen Händler. Etwas gebremst werde der Greenback von Befürchtungen, dass US-Präsident Trump eine geldpolitische "Taube" an die Spitze der US-Notenbank setzen könnte. Der Markt preise die Ernennung von Fed-Gouverneur Jerome Powell zum neuen Notenbank-Chef zu 70 Prozent ein, sagt Greg Anderson, Devisenstratege bei BMO Capital. Sollte Trump sich für Powell entscheiden, der mit Blick auf Zinserhöhungen als weniger aggressiv gilt als andere Kandidaten, dürfte der Dollar unter Druck geraten, so der Stratege. Allerdings sei Trump immer für eine Überraschung gut. Und die anderen Kandidaten seien stünden für eine "hawkishere" Politik.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 54,76 54,38 +0,7% 0,38 -4,0% Brent/ICE 61,28 60,94 +0,6% 0,34 +4,5%

Die jüngste Rally hielt an. Brent schloss nun erneut auf einem Zweijahreshoch. WTI verteuerte sich allein im Oktober um 4,7 Prozent. Auf Tagessicht legte WTI um 0,4 Prozent auf 54,38 Dollar zu, Brent zog um 0,6 Prozent auf 60,94 Dollar an. Am Markt herrschte weiter die Hoffnung, dass die Opec ihre Preis stützenden Maßnahmen verlängern werde. Vor allem die Unterstützung solcher Maßnahmen durch Saudi-Arabien und Russland hatte zuletzt die Ölpreise getrieben. Zuletzt hatte der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman gefordert, die Produktionssenkungen im Verbund mit Russland bis Ende 2018 zu verlängern. Zudem setzten Marktteilnehmer auf einen Lagerabbau, wenn die offiziellen US-Vorratsdaten am Mittwoch bekannt geben werden. Die Daten des Branchenverbands API vom Dienstagabend zeigten bereits eine deutliche Abnahme der Ölvorräte, was die Preise am Mittwochmorgen stützt.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.275,96 1.270,56 +0,4% +5,40 +10,8% Silber (Spot) 16,93 16,71 +1,3% +0,22 +6,3% Platin (Spot) 929,10 920,00 +1,0% +9,10 +2,8% Kupfer-Future 3,16 3,10 +2,0% +0,06 +25,3%

Der Goldpreis geriet mit den positiven US-Daten unter Druck. Der Preis für die Feinunze fiel um 0,4 Prozent auf 1.271 Dollar. Die positiven Daten stünden einer weiteren Straffung der Geldpolitik nicht im Wege, hieß es zum zinslosen Edelmetall. Für Oktober stand ein Abschlag von 1,1 Prozent zu Buche.

MELDUNGEN SEIT MONTAG 17.30 UHR

INNENPOLITIK DEUTSCHLAND

Die Grünen wollen am 25. November über die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen mit CDU/CSU und FDP entscheiden.

TERROR DEUTSCHLAND

In Deutschland wurde offenbar ein schwerer Terroranschlag verhindert. Ein 19-jähriger wurde am Dienstag in Schwerin von Spezialeinheiten festgenommen. Er soll einen "islamistisch motivierten Anschlag mit hochexplosivem Sprengstoff" geplant und bereits konkret vorbereitet haben.

BREXIT

Zur Vorbereitung auf den EU-Austritt will die britische Regierung tausende neue Staatsbedienstete einstellen. Allein bei der Zollbehörde sollten bis kommendes Jahr 3.000 bis 5.000 zusätzliche Stellen geschaffen werden, um Vorbereitungen für das Ausscheiden Großbritanniens aus dem EU-Binnenmarkt und der Zollunion zu treffen.

KATALONIEN-KONFLIKT I

Das Oberste Gericht Spaniens will Anklage gegen Katalanenführer Carles Puigdemont erheben. Das Gericht in Madrid lud den abgesetzten Regionalpräsidenten und 13 Mitglieder seiner Regierung für Ende der Woche vor, um formell Anklage gegen sie zu erheben.

KATALONIEN-KONFLIKT II

Der von Madrid abgesetzte katalanische Regionalpräsident Puigdemont will den Unabhängigkeitsprozess seiner Region "verlangsamen". Eine katalanische Republik könne nicht mit "Gewalt" aufgebaut werden, sagte Puigdemont in Brüssel. Zugleich bekräftigte Puigdemont, er werde in Belgien kein Asyl beantragen.

KATALONIEN-KONFLIKT III

Angesichts des Aufenthalts des abgesetzten katalanischen Regionalpräsidenten Puigdemont in Brüssel hat sich der belgische Premierminister Charles Michel um Distanz bemüht. "Herr Puigdemont ist nicht auf Einladung der belgischen Regierung in Belgien", sagte Michel. "Die Bewegungsfreiheit innerhalb des Schengenraums erlaubt es ihm, ohne weitere Formalitäten in Belgien zu sein."

POLITIK TSCHECHIEN

Tschechiens Präsident Milos Zeman hat den Sieger der Parlamentswahl, Andrej Babis, mit der Regierungsbildung beauftragt.

EINREISEKONTROLLEN USA

Nach dem mutmaßlich terroristisch motivierten Angriff mit einem Kleinlaster in New York hat US-Präsident Donald Trump schärfere Einreisekontrollen angekündigt. Bei dem Angriff wurden im Stadtteil Manhattan acht Menschen getötet und rund ein Dutzend weitere verletzt.

US-INNENPOLITIK

Der ehemalige Wahlkampfleiter von US-Präsident Donald Trump, Paul Manafort, ist im Zuge der Ermittlungen zur Russland-Affäre unter Hausarrest gestellt worden.

SYRIEN-KONFLIKT

Russland will mehr als 30 politische Gruppierungen aus Syrien an einem Tisch zusammenbringen. Zum Abschluss einer neuen Runde der Syrien-Gespräche in der kasachischen Hauptstadt Astana schlugen die Vertreter Moskaus die Einberufung eines "Kongresses zum nationalen syrischen Dialog" vor. Das Treffen könnte am 18. November in Sotschi am Schwarzen Meer stattfinden.

US-GELDPOLITIK

Ein Sprecher des Weißen Hauses sagte, US-Präsident Trump werde seine Entscheidung über die Führung der Fed am Donnerstag bekannt geben.

GELDPOLITIK JAPAN

Die Bank of Japan (BoJ) hat ihren geldpolitischen Kurs wie erwartet beibehalten.

KONJUNKTUR JAPAN

Die japanische Industrieproduktion ist im September weniger stark gesunken als erwartet.

KONJUNKTUR CHINA

Die chinesische Wirtschaft hat sich im Oktober mit einem etwas eingetrübten Stimmungsbild gezeigt. Der offizielle Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe nahm ab. Ökonomen hatten etwas mehr erhofft. Für den Servicesektor ermäßigte sich der Einkaufsmanagerindex.

KONJUNKTUR EUROPA I

Der Inflationsdruck im Euroraum ist im Oktober entgegen den Erwartungen gesunken, was vor allem die Kerninflation betraf. Nach Mitteilung von Eurostat stiegen die Verbraucherpreise nur noch mit einer Jahresrate von 1,4 (September: 1,5) Prozent. Volkswirte hatten eine unveränderte Rate prognostiziert.

KONJUNKTUR EUROPA II

Das Wirtschaftswachstum im Euroraum hat sich im dritten Quartal 2017 wie erwartet etwas abgeschwächt, allerdings von einem höheren als dem bisher angenommenen Niveau. So stieg das Bruttoinlandsprodukt gegenüber dem Vorquartal um 0,6 (zweites Quartal revidiert: 0,7) Prozent. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten 0,5 Prozent Wachstum vorausgesagt. Basis war ein vorläufiger Wachstumswert von 0,6 Prozent für das zweite Quartal gewesen.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

November 01, 2017 02:36 ET (06:36 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.