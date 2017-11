DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Die chinesische Wirtschaft ist im Oktober auf der Stelle getreten. Der privat erhobene Caixin-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe, der laut Ökonomen den Ausblick für kleinere private Hersteller besser als der offizielle Index widerspiegelt, verharrte im vergangenen Monat bei 51,0 Punkten. Damit liegt der Index allerdings immer noch über der Schwelle von 50 Punkten, die Wachstum signalisiert. Während die Produktion mit der langsamsten Rate seit vier Monaten wuchs, zeigten andere Subindizes, darunter der für Neuaufträge, eine Verbesserung an. Ökonom Zhengsheng Zhong von der CEBM Group sagte, die Auflagen der Regierung zur Eindämmung der Luftverschmutzung hätten in einigen Bereichen zu einer Drosselung der Produktion geführt. Der am Vortag veröffentlichte offizielle Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe hatte eine Abnahme im Oktober auf 51,6 Punkte von 52,4 im September und damit ein etwas eingetrübten Stimmungsbild angezeigt.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

In den USA legen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen vor:

21:01 Qualcomm Inc, Ergebnis 4Q

21:05 Facebook Inc, Ergebnis 3Q

21:15 Tesla Inc, Ergebnis 3Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

-US 13:15 ADP-Arbeitsmarktbericht Oktober Beschäftigung privater Sektor PROGNOSE: +190.000 Stellen zuvor: +135.000 Stellen 14:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit Oktober (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 54,5 1. Veröff.: 54,5 zuvor: 53,1 15:00 ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Oktober PROGNOSE: 59,0 zuvor: 60,8 Punkte 15:00 Bauausgaben September PROGNOSE: -0,1% gg Vm zuvor: +0,5% gg Vm 15:30 Rohöllagerbestände (Woche) 19:00 Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung Fed-Funds-Zielsatz PROGNOSE: 1,00% bis 1,25% zuvor: 1,00% bis 1,25%

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.578,00 +0,21% Nikkei-225 22.420,08 +1,86% Hang-Seng-Index 28.479,10 +0,83% Kospi 2.556,47 +1,31% Shanghai-Composite 3.404,47 +0,33% S&P/ASX 200 5.937,80 +0,49%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Deutlich nach oben geht es zur Wochenmitte mit den Aktienkursen an den Börsen in Ostasien. Angeführt wird die Gewinnerliste dabei von Tokio, wo der Nikkei-225 um 1,9 Prozent auf 22.420 Punkte nach oben sprang und damit erneut auf den höchsten Stand seit 21 Jahren stieg. Vor allem das deutliche Plus der Sony-Aktie, die nach Quartalszahlen um 10,9 Prozent nach oben schießt, treibt den Markt an. Dazu kommt ein nachgebender Yen. Ebenfalls deutlich nach oben geht es für den Kospi ins Südkorea. Hier schieben die Aufschläge der Samsung-Aktie den Markt an. Am Vortag hatte der Technologiekonzern für das dritte Quartal bei deutlich höheren Umsätzen einen Rekordgewinn bekannt gegeben. Zudem kündigte das Unternehmen höhere Dividenden an. Dagegen hängt der Schanghai-Composite mit einer wenig veränderten Tendenz hinterher. Hier belasten leicht enttäuschende chinesische Konjunkturdaten. Die am Mittwoch stattfindende Sitzung der US-Notenbank spielt dagegen keine größere Rolle mehr. Die Notenbanker um Janet Yellen dürften den Weg für eine weitere Zinserhöhung im Dezember ebnen, so die Erwartung des Marktes. Spannender könnte da schon die Ernennung des neuen Präsidenten der US-Notenbank werden. US-Präsident Donald Trump will noch in dieser Woche eine Entscheidung treffen. Der schwächere Yen trieb auch die Exportwerte in Tokio an.

US-NACHBÖRSE

Für die Aktie von United States Steel ging es im nachbörslichen Handel am Dienstag deutlich nach oben. Der Stahlhersteller hat den Nettogewinn im dritten Quartal mehr als verdoppelt und damit die Erwartungen der Analysten klar übertroffen. Auch der Umsatz fiel über den Prognosen aus. Das Unternehmen verwies zur Begründung auf höhere Preise und verbesserte Ergebnisse der einzelnen Produktionsstätten. Die Aktie legte bis um 19.59 Uhr Ortszeit auf nasdaq.com um 7,6 Prozent auf 27,25 Dollar zu. Für die Aktien von Electronic Arts (EA) ging es dagegen um 2,9 Prozent nach unten auf 116,10 Dollar. Der Hersteller von Computer- und Videospielen hat mit dem Umsatz für das erste Quartal genau die Schätzungen der Analysten getroffen. Der Nettoverlust fiel etwas geringer aus als erwartet. Die Umsatzschätzung für das laufende zweite Quartal liegt dagegen mit 2,0 Milliarden Dollar leicht unter der Konsensschätzung der Analysten von 2,04 Milliarden Dollar.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 23.377,24 0,12 28,50 18,29 S&P-500 2.575,26 0,09 2,43 15,03 Nasdaq-Comp. 6.727,67 0,43 28,71 24,98 Nasdaq-100 6.248,56 0,34 20,97 28,48 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 958 Mio 870 Mio Gewinner 1.855 1.163 Verlierer 1.105 1.800 Unverändert 107 101

Gut behauptet - Anleger haben die gewohnte Zurückhaltung vor den wichtigen Aussagen der US-Notenbank zur Wochenmitte gezeigt. Wie sehr die Wall Street im Bann der Fed stand, zeigte die ausgebliebene Marktreaktion auf exzellente Daten. Der wichtige Einkaufsmanagerindex für Chicago fiel klar besser als erwartet aus, auch das Verbrauchervertrauen und damit die für das US-BIP so wichtige Konsumneigung lag im Oktober ebenfalls deutlich über Markterwartung. Vielleicht sorgten steigende Arbeitskosten für etwas Verstimmung: Insbesondere die zuletzt schwache Lohnentwicklung hatte die Fed jüngst immer wieder von forscheren Straffungen der Geldpolitik abgehalten. Pfizer hatte mehr verdient als erwartet und ihre Gewinnprognose angehoben. Die Aktie verlor 0,3 Prozent, die eingeengte Umsatzprognose wurde als leichte Senkung interpretiert. Für Mondelez ging es um 5,4 Prozent nach oben. Der Lebensmittelkonzern hatte erstmals seit Juni 2012 einen gestiegenen Quartalsumsatz gemeldet. Apple bauten ihre Vortagesgewinne aus und kletterten um weitere 1,4 Prozent auf ein weiteres Rekordhoch. Gute Umsätze und Verkaufszahlen für das iPhone in China beflügelten den Kurs wie schon am Vortag. Dazu gesellte sich eine Hochstufung auf "Buy" von Piper Jaffray. Under Armour brachen dagegen um 23,7 Prozent ein. Der Sportartikelhersteller hatte eine Gewinnwarnung abgegeben. Qualcomm stürzten um 6,7 Prozent ab. Apple wird ihre iPhones und iPads künftig möglicherweise ohne Komponenten des Chipherstellers fertigen. Wie Kreise berichteten, plant Apple stattdessen lediglich mit Halbleitern von Intel und möglicherweise auch von MediaTek. Intel stiegen um 2,5 Prozent. Mosaic-Aktien haussierten um 7,1 Prozent. Höhere Preise bescherten dem Düngemittelkonzern eine starke Gewinnentwicklung. Emerson Electric will Rockwell Automation für rund 27,5 Milliarden Dollar übernehmen. Emerson gaben 4,3 Prozent ab, Rockwell zogen um 7,3 Prozent an.

TREASURYS

US-Anleihen Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 1,61 3,6 1,57 40,6 5 Jahre 2,01 2,0 2,00 9,1 7 Jahre 2,23 1,0 2,22 -2,1 10 Jahre 2,38 0,5 2,37 -6,9 30 Jahre 2,87 -1,0 2,88 -19,6

US-Rentennotierungen bewegten sich wenig - zumindest am langen Ende des Marktes. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen legte um einen halben Basispunkt auf 2,38 Prozent zu. Ähnlich wie am Aktienmarkt hätten Investoren auch hier auf die Fed-Beschlüsse gewartet, so Teilnehmer. Am kurzen Ende des Marktes, der sensibler auf Zinsveränderungen reagiert, stiegen die Renditen allerdings.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9.27 Uhr % YTD EUR/USD 1,1637 -0,1% 1,1650 1,1646 +10,7% EUR/JPY 132,44 +0,0% 132,39 131,65 +7,7% EUR/GBP 0,8764 -0,0% 0,8768 0,8815 +2,8% GBP/USD 1,3277 -0,1% 1,3287 1,3210 +7,6% USD/JPY 113,82 +0,2% 113,64 113,05 -2,6% USD/KRW 1114,45 -0,3% 1118,32 1117,67 -7,7% USD/CNY 6,6169 -0,3% 6,6349 6,6280 -4,7% USD/CNH 6,6190 -0,2% 6,6343 6,6286 -5,1% USD/HKD 7,8021 +0,0% 7,8005 7,8014 +0,6% AUD/USD 0,7667 +0,1% 0,7656 0,7679 +6,3% NZD/USD 0,6907 +0,1% 0,6898 0,6843 -0,6%

Es gab wenig Bewegung bei Euro und Dollar. Aufgrund des Feiertages in Deutschland sei der Handel sehr dünn, hieß es. Nach schwachen BIP-Daten in Kanada geriet die Landeswährung zum US-Dollar unter Druck. Die Daten sprächen nicht für weitere Zinsanhebungen beim nördlichen US-Nachbarn, so Devisenhändler.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 54,69 54,38 +0,6% 0,31 -4,2% Brent/ICE 61,25 60,94 +0,5% 0,31 +4,4%

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

November 01, 2017 02:39 ET (06:39 GMT)

Die jüngste Rally hielt an. Brent schloss nun erneut auf einem Zweijahreshoch. WTI verteuerte sich allein im Oktober um 4,7 Prozent. Auf Tagessicht legte WTI um 0,4 Prozent auf 54,38 Dollar zu, Brent zog um 0,6 Prozent auf 60,94 Dollar an. Am Markt herrschte weiter die Hoffnung, dass die Opec ihre Preis stützenden Maßnahmen verlängern werde. Vor allem die Unterstützung solcher Maßnahmen durch Saudi-Arabien und Russland hatte zuletzt die Ölpreise getrieben. Zuletzt hatte der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman eingefordert, die Produktionssenkungen im Verbund mit Russland bis Ende 2018 zu verlängern. Zudem setzten Marktteilnehmer auf einen Lagerabbau, wenn die offiziellen US-Vorratsdaten am Mittwoch bekannt geben werden.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.274,24 1.270,56 +0,3% +3,69 +10,7% Silber (Spot) 16,87 16,71 +1,0% +0,16 +5,9% Platin (Spot) 927,30 920,00 +0,8% +7,30 +2,6% Kupfer-Future 3,17 3,10 +2,2% +0,07 +25,5%

Der Goldpreis geriet mit den positiven US-Daten unter Druck. Der Preis für die Feinunze fiel um 0,4 Prozent auf 1.271 Dollar. Die positiven Daten stünden einer weiteren Straffung der Geldpolitik nicht im Wege, hieß es zum zinslosen Edelmetall. Für Oktober stand ein Abschlag von 1,1 Prozent zu Buche.

MELDUNGEN SEIT MONTAG, 20.00 UHR

EINREISEKONTROLLEN USA

Nach dem mutmaßlich terroristisch motivierten Angriff mit einem Kleinlaster in New York hat US-Präsident Donald Trump schärfere Einreisekontrollen angekündigt. Bei dem Angriff wurden im Stadtteil Manhattan acht Menschen getötet und rund ein Dutzend weitere verletzt.

US-INNENPOLITIK

Der ehemalige Wahlkampfleiter von US-Präsident Donald Trump, Paul Manafort, ist im Zuge der Ermittlungen zur Russland-Affäre unter Hausarrest gestellt worden.

SYRIEN-KONFLIKT

Russland will mehr als 30 politische Gruppierungen aus Syrien an einem Tisch zusammenbringen. Zum Abschluss einer neuen Runde der Syrien-Gespräche in der kasachischen Hauptstadt Astana schlugen die Vertreter Moskaus die Einberufung eines "Kongresses zum nationalen syrischen Dialog" vor. Das Treffen könnte am 18. November in Sotschi am Schwarzen Meer stattfinden.

US-GELDPOLITIK

Ein Sprecher des Weißen Hauses sagte, US-Präsident Trump werde seine Entscheidung über die Führung der Fed am Donnerstag bekannt geben.

GELDPOLITIK JAPAN

Die Bank of Japan (BoJ) hat ihren geldpolitischen Kurs wie erwartet beibehalten.

KONJUNKTUR JAPAN

Die japanische Industrieproduktion ist im September weniger stark gesunken als erwartet.

KONJUNKTUR CHINA I

Die chinesische Wirtschaft hat sich im Oktober mit einem etwas eingetrübten Stimmungsbild gezeigt. Der offizielle Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe nahm ab. Ökonomen hatten etwas mehr erhofft. Für den Servicesektor ermäßigte sich der Einkaufsmanagerindex.

KONJUNKTUR CHINA II

Der privat erhobene Caixin-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe, der laut Ökonomen den Ausblick für kleinere private Hersteller besser als der offizielle Index widerspiegelt, verharrte im vergangenen Monat bei 51,0 Punkten.

GLENCORE

wird das Zweitlisting seiner Aktie in Hongkong beenden. Wie der Bergbaukonzern mitteilte, wird dieses aufgrund des geringen Interesses der Investoren voraussichtlich mit Wirkung vom 10. Januar 2018 beendet. Die Notierung in Hongkong war erst im Jahr 2011 aufgenommen worden.

IBM / AKTIENRÜCKKAUF

IBM will noch mehr eigene Aktien zurückkaufen als ohnehin schon in Aussicht gestellt. Das Board genehmigte den Erwerb von Anteilen im Wert von zusätzlich 3 Milliarden US-Dollar. Damit kann IBM insgesamt aktuell Aktien im Volumen von 4,5 Milliarden Dollar kaufen.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/ros

(END) Dow Jones Newswires

November 01, 2017 02:39 ET (06:39 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.