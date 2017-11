Analyse Aktie Ballard Power

Liebe Leserin, lieber Leser,

Was macht denn dieser alte Bekannte? Die Ballard Power-Aktie hat in den vergangenen drei Monaten gut 90% zugelegt (in US-Dollar). Deshalb bin ich wieder auf sie aufmerksam geworden.

Chart Ballard Power Aktie

Dargestellt ist der Kursverlauf in US-Dollar. Quelle: tradingview.com

"Wieder" deshalb, weil ich die Aktie im Jahr 2000 (!) näher unter die Lupe genommen hatte. Damals fand ich den möglichen Einsatz von Brennstoffzellen als mögliche Alternative zum Verbrennungsmotor "faszinierend", wie Mr. Spock gesagt hätte. Als ich mich damals etwas näher damit beschäftigt hatte, ging ich allerdings auf Abstand zur Ballard Power Aktie.

Darüber bin ich heute sehr froh, denn der Kurs der Aktie wurde damals recht "gehypt" und stand im Jahr 2000 zwischenzeitlich sogar bei über 100 Dollar. Es folgte ein grandioser Absturz bis zum Pennystock im Jahr 2012. Seitdem ist die Aktie wieder deutlich gestiegen. Haber wir es hier mit einer interessanten Turnaround-Situation zu tun oder nicht? Dieser Beitrag soll sich ausgehend von dieser Frage näher mit der Ballard Power Aktie beschäftigen.

Zunächst einmal gilt es festzustellen, dass bei der Aktie von Ballard Power (vollständiger Firmenname: Ballard Power Systems Inc. mit Firmensitz in Burnaby, Kanada) bereits im Jahr 2000 DIE Phantasie aus dem Bereich Brennstoffzellen kam. Damals wurden diese entwickelt, inzwischen auch produziert. Bei der Brennstoffzelle kommt die Phantasie daher, dass mit ihr Personenkraftwagen oder Busse (oder auch sonstige Verkehrsmittel, auch im Bereich Raumfahrt) emissionsfrei angetrieben werden könnten.

Die Brennstoffzelle selbst ist aber so wie ich es verstehe (ich bin in Bezug auf die Technik kein Experte) kein Speichermedium, sondern ein Wandler. Im Bereich der Automobile wäre laut derzeitigem Stand Wasserstoff oder Methanol der Input, der durch die Brennstoffzelle in Energie umgewandelt werden kann und so Elektroautos antreiben kann.

Abgase einer Brennstoffzelle? Reiner Wasserdampf!

Erfreulich finde ich bei der Thematik, dass bei einer Brennstoffzelle, die Wasserstoff nutzt, die Abgase völlig emissionsfrei sind. Ich zitiere dazu aus Wikipedia: "Die Abgase einer Brennstoffzelle bestehen aus reinem Wasserdampf". Genau, Wasserdampf! Wer in einer Millionenmetropole lebt, wird die Vorstellung wahrscheinlich begrüßen, dass aus den Auspuffrohren von Hunderttausenden bis Millionen Kraftfahrzeugen statt Abgasen nur noch Wasserdampf ausgestoßen wird.

Brennstoffzelle: Diverse Vorteile…

Dann kommt noch hinzu, dass der Ladevorgang erheblich schneller als bei den derzeitigen Elektro-Autos verlaufen soll. Und auch die Reichweite soll weniger problematisch sein - hier sollen größere Reichweiten als bei den aktuellen reinen Elektro-Autos drin sein. Also eine win-win-Situation? Warum wird überhaupt auf die derzeitigen Elektro-Autos gesetzt und nicht auf die Brennstoffzellen-Fahrzeuge?

Brennstoffzelle: Aber auch Nachteile…

Es gibt aber auch Nachteile. Und da verweise ich insbesondere die hohen Anfangsinvestitionen für Brennstoffzellen-Tankstellen. Die fand ich bereits damals beim Blick auf Ballard Power im Jahr 2000 abschreckend, denn wenn ich mich richtig erinnere, muss Wasserstoff zur Verflüssigung auf -253 Grad Celsius herabgekühlt werden. Die Herstellung von Wasserstoff, die Wasserstoffspeicherung und die Versorgung mit Tankstellen sind hier wichtige Punkte.



Versorgung mit Wasserstoff-Tankstellen

Hier ist die Frage gewissermaßen, wer zuerst da sein soll - die Autos mit Brennstoffzellen oder die Infrastruktur in Form von Wasserstoff-Tankstellen? Letzteres ist definitiv noch nicht der Fall - weltweit soll es laut Wikipedia im Mai 2017 gerade einmal 274 Wasserstofftankstellen gegeben haben. Weltweit, wohlgemerkt! Und damals fragte ich mich, wo ist die Perspektive, dass dieses Unternehmen Ballard Power Gewinne schreiben würde? Selbst wenn Brennstoffzellen für den Straßenverkehr entwickelt werde - wer wird sie verwenden?

Die Entwicklung bei Ballard Power

Das waren meine Überlegungen im Jahr 2000. Doch zurück konkret zum Unternehmen Ballard Power. Offensichtlich haben die überlebt. Inzwischen ist Ballard Power nämlich in Bezug auf die Produktion von Brennstoffzellen ein ganzes Stück weiter. Es werden längst Brennstoffzellensysteme produziert, doch den großen Durchbruch im Sinne einer breiten Verwendung im Rahmen von Brennstoffzellen-Autos hat diese Technologie noch nicht erreicht. Hier zunächst der Blick auf die aktuellsten Zahlen von Ballard Power. Das sind die Quartalszahlen für das zweite Quartal 2017 bzw. die Halbjahreszahlen für das erste Halbjahr 2017. Ich nehme die Halbjahreszahlen, um einen etwas größeren Zeitraum im Blick zu haben. Hier die Eckdaten dieser Geschäftszahlen:



Rahmendaten Ballard Power 1. Halbjahr 2017

Im ersten Halbjahr 2017 hat Ballard Power Umsätze von 49,177 Mio. Dollar erzielt. Zum Vergleich: Im entsprechenden Vorjahreszeitraum waren es 33,951 Mio. Dollar.

von 49,177 Mio. Dollar erzielt. Zum Vergleich: Im entsprechenden Vorjahreszeitraum waren es 33,951 Mio. Dollar. Für Forschung und Produktentwicklung wurden im 1. HJ 2017 demnach 11,533 Mio. Dollar aufgewendet (Vorjahreswert: 10,643 Mio. Dollar).

wurden im 1. HJ 2017 demnach 11,533 Mio. Dollar aufgewendet (Vorjahreswert: 10,643 Mio. Dollar). Im operativen Geschäft wurde ein Minus von 3,369 Mio. Dollar erzielt. Rote Zahlen sind nicht besonders erfreulich - es gilt aber zu beachten, dass das Minus im ersten Halbjahr 2016 noch deutlich höher gewesen war (-14,675 Mio. Dollar).

wurde ein Minus von 3,369 Mio. Dollar erzielt. Rote Zahlen sind nicht besonders erfreulich - es gilt aber zu beachten, dass das Minus im ersten Halbjahr 2016 noch deutlich höher gewesen war (-14,675 Mio. Dollar). Es gab dann noch einige Punkte wie Verluste durch Verkauf von Assets und natürlich Steuerzahlungen. Wenn das alles berücksichtigt wird, stand unter dem Strich ein Netto-Verlust von 4,136 Mio. Dollar für das erste Halbjahr 2017. Zum Vergleich: Im ersten Halbjahr 2016 hatte es einen Netto-Verlust von 16,4 Mio. Dollar gegeben.

von 4,136 Mio. Dollar für das erste Halbjahr 2017. Zum Vergleich: Im ersten Halbjahr 2016 hatte es einen Netto-Verlust von 16,4 Mio. Dollar gegeben. Der Verlust pro Aktie lag im ersten Halbjahr 2017 bei 2 US-Cents (nach 10 US-Cents Verlust im 1. HJ 2016).

Quelle: Zahlen zu Q2 2017 bzw. Halbjahreszahlen 2017 von Ballard Power, online abrufbar unter diesem Link

Mein Fazit: Ballard Power ist eine Wette auf wirtschaftlichen Erfolg von Brennstoffzellen!

Ballard Power hat sich gewissermaßen ganz dem Wohl und Wehe der Brennstoffzellen verschrieben. Wenn diese z.B. durch die Forcierung von Brennstoffzellenautos durch die großen Autokonzerne verstärkt nachgefragt werden, dürfte das tendenziell von Vorteil für Ballard Power sein. Problematisch sehe ich die nach wie vor sehr große Lücken ausweisende Infrastruktur (Stichwort Brennstoffzellen-Tankstellen). Insofern gilt es bei dieser Aktie, sich eine Meinung in Bezug auf den Erfolg von Brennstoffzellen generell zu bilden. Bei Ballard Power ist wichtig, dass das Unternehmen nach wie vor Quartal für Quartal Geld verbrennt. Insofern ist es da wahrscheinlich sinnvoll, die Höhe der Cash-Bestände (per 30.6.2017 laut Ballard Power 68,139 Mio. Dollar) im Blick zu behalten.

