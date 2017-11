Liebe Leser,

Goldcorp hat in der vergangenen Woche die Zahlen per drittes Quartal 2017 veröffentlicht. Das Unternehmen konnte die Analysteneinschätzungen übertreffen. Die Aktie stieg dementsprechend leicht an. Doch der technische Abwärtstrend wurde bisher nicht überwunden und dafür gibt es einige Gründe.

Per drittes Quartal hat das Unternehmen ein Ergebnis je Aktie von 0,13 US-Dollar verzeichnet. Das waren 88 % mehr als im Vorjahr. Maßgeblich an dem Anstieg beteiligt war allerdings ... (David Iusow-Klassen)

Den vollständigen Artikel lesen ...