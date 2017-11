In dem im März 2018 endenden Geschäftsjahr wird von Unternehmensseite ein Betriebsergebnis von 630 Mrd. Yen (rund 4,8 Mrd. Euro) erwartet - damit würde das Rekordergebnis des Jahres 1998 von 526 Mrd. Yen deutlich übertroffen. Bisher war das Unternehmen von 500 Mrd. Yen ausgegangen. Doch das Geschäft lief in den Sommermonaten überraschend gut. Von Juli bis September war der Gewinn mit 204,2 Mrd. Yen gut viermal so hoch wie ein Jahr zuvor.



Besonders positiv entwickelten sich dabei die Geschäfte mit Bildsensoren, die beispielsweise in Smartphones verwendet werden. Die Halbleitersparte, zu der auch der Bereich Sensoren gehört, soll im laufenden Geschäftsjahr einen Gewinn von 150 Mrd. Yen abwerfen. Im abgelaufenen Jahr war hier noch ein Verlust aufgelaufen, der durch Erdbebenschäden hervorgerufen wurde.



