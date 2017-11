Einfach zu integrierende Innovationen unterstützen Ärzte weltweit

Die Zukunft für kieferorthopädische Lingualbehandlung und das Incognito System sieht vielversprechend aus, wie bei dem Meeting 2017 der internationalen User des Incognito Appliance Systems, das im Oktober in Paris, Frankreich, stattfand, demonstriert wurde.

Über 150 Kieferorthopäden aus 25 Ländern weltweit trafen sich unlängst zu einer Konferenz mit Vorlesungen, Workshops, Networking-Events und einem Poster-Symposium. 13 Experten in Lingualbehandlung von 5 verschiedenen Kontinenten präsentierten die Vielseitigkeit und klinische Qualität, die mit dem Incognito System erzielt werden kann. Das Incognito System, ein völlig individuelles, unsichtbares, festes kieferorthopädisches Gerätesystem, bietet roboter-gebogene Drahtbögen und Niedrigprofilgeräte, die effiziente und effektive Behandlungsergebnisse liefern und zur Optimierung des Patientenkomforts entwickelt wurden.

"Das 2017 Incognito System Users Meeting zeigte erneut die Genauigkeit und die modernsten physiologischen Ergebnisse, wenn das Incognito Lingual-Gerät in der Alltagspraxis verwendet wird. Diese Innovationen unterstützen Ärzte weltweit mit äußerst ästhetischen Behandlungslösungen, die einfach zu integrieren sind", erklärte Esfandiar Modjahedpour, M.Sc.L.O., Deutschland.

3M veranstaltet schon seit knapp 10 Jahren derartige erfolgreiche Meetings für internationale User von Lingualbehandlung, um fortbildende Aktivitäten über theoretische Anwendungen zu fördern und praktische technische Empfehlungen zu teilen, die dazu beitragen können, dass das System in der Praxis gut funktioniert. Dieses Jahr teilte das Incognito System-Team auch wissenschaftliche Forschung in dem Poster-Symposium und bot klinische Beratungsdienste und Praxis-Marketing-Gelegenheiten.

In dem offenen Austausch ging es um Behandlungsstrategien unter Verwendung der neuesten Systeminnovationen, einschließlich des proprietären Clear Precision Tray, das für die exakte Klammerplatzierung entwickelt wurde und die Bond-Versagensrate reduziert, und um eine neue Klammer, die für eine bessere Angulationskontrolle konzipiert wurde.

Mit seinem Fokus auf der Förderung der Effizienz und Genauigkeit von Lingual-Spangen-Bonding fährt das 3M Incognito System-Team fort, in Innovation und Wissensaustausch unter geschätzten Partnern aus der ganzen Welt zu investieren.

"Und wieder endet eine erstaunliche Konferenz über das, was zweifellos die Epitome der kieferorthopädischen Kunst, Wissenschaft und Talent darstellt zusammen mit der wunderbarsten Gruppe von Klinikern, die hart arbeiten, um unseren Patienten das beste Behandlungsangebot zu bieten", führte Adam Schulhof, DMD, USA aus.

Seit seiner Einführung im Jahr 2009 wurden über 140.000 Patienten erfolgreich mit dem 3M Incognito Appliance System behandelt. Das für hervorragende Rotation, Angulation und Drehmomentkontrolle bekannte Incognito System ist der Standard für ästhetische, bequeme und individuell angepasste kieferorthopädische Optionen. Mehr über die Produkte und Bestellinformationen finden Sie unter www.3m.com/Incognito.

Über 3M Oral Care

3M Oral Care fördert lebenslange orale Gesundheit durch innovative Lösungen, die Experten im Mundpflegebereich helfen, bessere klinische, professionelle und persönliche Erfolge zu erzielen. Mehr Informationen finden Sie unter: 3M.com/dental (dental) oder 3M.com/ortho (orthodontics).

Über 3M

Bei 3M wenden wir gemeinschaftlich wissenschaftliche Erkenntnisse zur täglichen Verbesserung der Lebensqualität an. Mit Umsätzen in Höhe von 32 Milliarden US-Dollar stehen unsere 90.000 Mitarbeiter mit Kunden auf der ganzen Welt in Verbindung. Erfahren Sie mehr über die kreativen Lösungen von 3M für die Probleme der Welt unter www.3M.com oder auf Twitter @3M oder @3MNewsroom.

3M und Incognito sind Marken von 3M oder der 3M Deutschland GmbH. Unter Lizenz in Kanada verwendet. 3M 2017. Zitierte Ärzte erhalten eine Vergütung von 3M. Alle Rechte vorbehalten.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

