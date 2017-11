Der amerikanische Flugzeughersteller Boeing (ISIN: US0970231058, NYSE: BA) zahlt am 1. Dezember eine Quartalsdividende in Höhe von 1,42 US-Dollar je Aktie an seine Investoren. Record date ist der 10. November 2017. Auf das Jahr hochgerechnet schüttet der Konzern damit unverändert 5,68 US-Dollar an die Investoren aus. Beim aktuellen Börsenkurs von 258,73 US-Dollar (Stand: 31. Oktober 2017) beträgt die aktuelle Dividendenrendite 2,20 Prozent. ...

