FRANKFURT (Dow Jones)--Etwas leichter sind die deutschen Renten-Futures am Mittwoch in den Handel gestartet. Die verstärkte Lust auf Risiko an den Aktienmärkten lässt das Interesse an Anleihen sinken. Als entscheidend für die weitere Richtung der Renten werten Händler jedoch erst die US-Konjunkturdaten am Nachmittag mit ADP-Arbeitsmarktbericht und ISM-Index für die US-Industrie und vor allem der Fed-Sitzung am Abend. Über einen möglicherweise schwachen Euro könnte dann auch Druck auf die Renten aufkommen, heißt es am Markt. Der Dezember-Kontrakt des Bund-Futures gibt gegen 8.09 Uhr um 14 Ticks nach auf 162,62 Punkte. Das Tageshoch liegt bisher bei 162,65 Prozent, das Tagestief bei 162,55 Prozent.

DJG/mod/cln

(END) Dow Jones Newswires

November 01, 2017 03:14 ET (07:14 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.