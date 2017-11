Der deutsche Bundespräsident sagte vor einiger Zeit, die Welt sei aus den Fugen geraten. NYSEinstein Peter Tuchman würde mit ihm übereinstimmen. Doch der Markt lässt sich - wie ein Fels in der Brandung - offenbar durch nichts irritieren. Wie kann das sein und wie lange geht das noch gut? Unser Korrespondent berichtet von der Wall Street in New York.

Den vollständigen Artikel lesen ...