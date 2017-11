Am gestrigen Feiertag hatte die Börse in Frankfurt geschlossen, sodass die deutschen Anleger nur zuschauen konnten, wie anderswo die Kurse weiter stiegen. Die positiven Vorgaben aus New York und Tokio werden heute zum Handelsauftakt umgesetzt: Der DAX notiert bereits bei knapp 13.350 Punkten.

Den vollständigen Artikel lesen ...