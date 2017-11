Bülach (ots) -



Der Verwaltungsrat der Vetropack Holding AG hat zwei neue

Geschäftsbereichsleiter ernannt: Boris Sluka (1965) übernimmt per 1.

Januar 2018 die Leitung des Geschäftsbereichs Tschechien / Slowakei

mit den beiden Firmen Vetropack Moravia Glass, a.s. und Vetropack

Nemsova s.r.o.. Johann Eggerth (1967) wird per 1. März 2018 Leiter

des Geschäftsbereichs Schweiz / Österreich, zu dem die Schweizer

Firma Vetropack AG und die Vetropack Austria GmbH gehören. Zudem

wurde er zum Mitglied der Gruppenleitung ernannt.



Boris Sluka absolvierte die technische Universität in Bratislava,

Slowakei, und bildete sich berufsbegleitend, unter anderem in

Frankreich, Russland und Österreich, weiter. In den letzten Jahren

galt sein beruflicher Schwerpunkt der Automotiv-Industrie. Als Leiter

bekannter Automobil-Zulieferer, darunter Matador a.s. und Plastic

Omnium Auto Exteriors Ltd., sowie Unternehmen für Werkzeugmaschinen

erwarb er sich nicht nur internationale Industrieerfahrungen, sondern

auch die Fähigkeit, in einem dynamischen Umfeld zielorientiert zu

führen.



Der jetzige Leiter des Vetropack-Geschäftsbereichs Tschechien /

Slowakei, Gregor Gábel, tritt nach erfolgter Übergabe in den

wohlverdienten Ruhestand.



Johann Eggerth, der neu ernannte Leiter des Geschäftsbereichs

Schweiz / Österreich, ist Absolvent der Montanuniversität Leoben

(Metallurgie/Werkstofftechnik) und besitzt ebenfalls eine sehr breite

internationale Berufserfahrung. So war er für Voest-Alpine

Industrieanlagenbau als Projektleiter und Produktmanager und bei

McKinsey & Company in internationalen Beratungsprojekten tätig bevor

er für die Festool-Gruppe das Engineering- und Consulting-Unternehmen

Festool Engineering aufbaute und leitete. Seit 2012 führte er als

Geschäftsführer das Tiroler Familienunternehmen Adler-Werk

Lackfabrik. Sein Hauptaugenmerk lag auf der Erarbeitung und Umsetzung

einer tragfähigen Internationalisierungs- und Wachstumsstrategie, die

nun abgeschlossen ist.



Johann Eggerth folgt als Leiter des Geschäftsbereichs Schweiz /

Österreich Johann Reiter nach, der ab 1. Januar 2018 - wie bereits im

Februar 2017 angekündigt - die operative Leitung der Vetropack-Gruppe

übernehmen wird. Johann Reiter wird bis zum Eintritt seines

Nachfolgers am 1. März 2018 neben der Tätigkeit als CEO der Gruppe

auch den Geschäftsbereich Schweiz / Österreich führen.



Kontakt:

Elisabeth Boner

Leiterin Kommunikation

Vetropack Holding AG

Tel. +41 (44) 863 33 05

E-Mail: elisabeth.boner@vetropack.com