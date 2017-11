HeidelbergCement wurde bereits 1873 gegründet und war bis zum Ende der 60er Jahre ausschließlich in Süddeutschland tätig. Doch die Zeiten ändern sich. Heutzutage ist man in rund 60 Ländern an über 3.000 Standorten auf fünf Kontinenten unterwegs. Insgesamt beschäftigt HeidelbergCement etwa 60.000 Menschen. Mit einem Satz: HeidelbergCement gehört zu den weltweit größten Baustoffunternehmen. Mit der Übernahme des italienischen Zementunternehmens Italcementi wurde HeidelbergCement weltweit zur Nummer 1 bei Zuschlagstoffen (Sand, Kiesel), zur Nummer 2 bei Zement und zur Nummer 3 bei Transportbeton. Mit einem für 2018 geschätzten Gewinnvielfachen von 12,3 scheint die Aktie von HeidelbergCement durchaus noch moderat bewertet. Die Analysten von Exane BNP Paribas stufen das Baustoff-Papier vor Zahlen auf "Outperform" ...

