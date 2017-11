Liebe Leser,

Newmont Mining hat in der vergangenen Woche die Quartalsergebnisse veröffentlicht. Anders als Barrick Gold konnte Newmont Mining die Analysteneinschätzungen übertreffen. Das Unternehmen erzielte ein Ergebnis je Aktie von 0,35 US-Dollar und einen Umsatz von 1,88 Mrd. US-Dollar. Das Ergebnis je Aktie lag dabei 0,02 US-Dollar über der Schätzung, die Schätzung für den Umsatz wurde um 20 Mio. US-Dollar übertroffen. Dennoch gab die Aktie im Anschluss an die Ergebnisse nach, was ... (David Iusow-Klassen)

