BP kann mit einem Gewinnsprung punkten. Diesen verbuchte man im abgelaufenen Quartal. Der Konzern profitiert kräftig von einer Steigerung der Öl- und Gasproduktion. In diesem Jahr hat er bereits sechs große Förderprojekte gestartet. Außerdem legten die Erträge im Raffineriegeschäft zuletzt massiv zu. Die vom Unternehmen für den Reingewinn ausgewiesene Kennziffer verdoppelte sich im dritten Quartal auf 1,87 Mrd. $ und damit deutlich stärker als von Analysten erwartet. Nicht zuletzt kündigte man nun ein Aktienrückkaufprogramm an. Hört sich gut an...



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info