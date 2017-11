Frankfurt - Der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) hat sich weiter gefestigt und die 200-Tagelinie bei 162,50 überwunden sowie die 100-Tagelinie bei 162,72 in Angriff genommen, so die Analysten der Helaba.Unterstützt worden sei der Markt von rückläufigen Verbraucherpreisen in Deutschland und der Eurozone. Auch technisch habe sich das Bild aufgehellt. MACD und Stochastic stünden im Kauf, nur der sehr niedrige ADX mahne vor zu viel Optimismus. Sollte die Hürde im Bereich 162,74/78 nachhaltig überwunden werden, zeige sich der nächste Widerstand am bisherigen Kontrakthoch bei 163,43. Die FED-Zinsentscheidung könnte heute aber den Future ausbremsen, sollte es Hinweise auf eine Zinserhöhung im Dezember geben. (01.11.2017/alc/a/a)

