Peking - Ein wichtiger Indikator für die Stimmung in Chinas Industriebetrieben hat im Oktober stagniert. Wie schon im September lag der am Mittwoch veröffentlichte Einkaufsmanagerindex des Wirtschaftsmagazins "Caixin" bei 51 Punkten. Volkswirte hatten dies erwartet. Der Indexwert bleibt damit oberhalb der sogenannten Wachstumsschwelle von 50 Punkten, so dass von einer Expansion der Industrie auszugehen ist.

Bereits am Dienstag war der offizielle Einkaufsmanagerindex des Statistikamtes, der anders als der "Caixin"-Index stärker grosse und staatliche Unternehmen erfasst, für Oktober ...

