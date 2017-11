Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Chinas Caixin-Einkaufsmanagerindex stagniert im Oktober

Die chinesische Wirtschaft ist im Oktober auf der Stelle getreten. Der privat erhobene Caixin-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe, der laut Ökonomen den Ausblick für kleinere private Hersteller besser als der offizielle Index widerspiegelt, verharrte im vergangenen Monat bei 51,0 Punkten. Damit liegt der Index allerdings immer noch über der Schwelle von 50 Punkten, die Wachstum signalisiert.

Nordea: Fed bleibt auf Zinserhöhungskurs

Die US-Notenbank wird nach Einschätzung von Nordea am Mittwochabend keine Signale geben, die auf ein Abrücken von ihrem Kurs gradueller Zinserhöhungen gedeutet werden könnten. "Die FOMC-Mitglieder dürften zufrieden damit sei, dass die nach den Hurrrikans veröffentlichten Konjunkturindikatoren auf eine rasche Erholung hindeuten", schreibt Volkswirt Johnny Bo Jakobsen in einem Kommentar. Deshalb werde sich der FOMC trotz der anhaltend schwachen Inflation zu einer Zinserhöhung im Dezember bekennen. Die aktuelle geldpolitische Entscheidung - es werden keine Änderungen erwartet - wird am Mittwoch um 19.00 Uhr bekannt gegeben, eine Stunde früher als sonst, da in den USA noch nicht auf Winterzeit umgestellt wurde.

Hofreiter: Rente mit 63 wird nicht abgeschafft - TV

Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter hat einen Pressebericht dementiert, wonach die Jamaika-Parteien einschneidende Streichungen bei der Rente mit 63 planen. "Die Rente mit 63 wird nicht abgeschafft", sagte Hofreiter dem Sender N24. "Wir dementieren das für alle, die da mit am Tisch saßen", fügte er hinzu. Die Bild-Zeitung berichtete dagegen, Union, FDP und Grüne hätten sich darauf verständigt, die erst 2014 von der großen Koalition eingeführte Rente mit 63 teilweise wieder abzuschaffen.

Grünen-Politiker fordert Einlenken von Union und FDP beim Klimaschutz

Vor den schwierigen Koalitionsverhandlungen über den Klimaschutz am Donnerstag hat der Grünen-Unterhändler Oliver Krischer Union und FDP zum Einlenken aufgefordert. "Wir müssen in den nächsten zwei bis drei Jahren bis zu 20 Kohlekraftwerke stilllegen", sagte Krischer den Zeitungen der Funke Mediengruppe vom Mittwoch. Um die deutschen Klimaziele zu erfüllen, müssten 90 Millionen Tonnen CO2 eingespart werden.

Trump kündigt nach Anschlag Verschärfung der Einreisekontrollen an

Nach dem mutmaßlich terroristisch motivierten Angriff mit einem Kleinlaster in New York hat US-Präsident Donald Trump schärfere Einreisekontrollen angekündigt. Er habe das Heimatschutzministerium angewiesen, das "Extreme Vetting Program" zur Sicherheitsüberprüfung von Einreisenden in die USA zu verschärfen, schrieb Trump am Dienstag beim Kurzmitteilungsdienst Twitter. "Politisch korrekt zu sein, ist gut, aber nicht bei so etwas", schrieb Trump weiter.

Eine Deutsche bei Anschlag in New York verletzt

Bei dem Anschlag in New York ist eine Deutsche verletzt worden. "Unter den Verletzten befindet sich eine deutsche Staatsangehörige", erklärte das Auswärtige Amt in Berlin am Mittwochmorgen. Bei der mutmaßlich islamistischen Attacke mit acht Toten habe es aber kein deutsches Todesopfer gegeben, verlautete aus dem Ministerium: "Nach unserer Kenntnis gibt es keine deutschen Todesopfer."

Umfrage bringt Zweifel an Demokratie in Deutschland ans Tageslicht

Eine knappe Mehrheit von 53 Prozent aller Bundesbürger bezweifelt einer Umfrage zufolge, dass in Deutschland tatsächlich Demokratie herrscht. Laut einer am Mittwoch veröffentlichten Forsa-Umfrage für das Magazin Stern sind nicht nur 94 Prozent der AfD-Anhänger, sondern auch überdurchschnittlich viele Befragte mit Hauptschulabschluss (75 Prozent) und Ostdeutsche (69 Prozent) dieser Meinung. Nur 42 Prozent aller Befragten - darunter mehrheitlich die Anhänger der Grünen (55 Prozent) und der CDU/CSU (54 Prozent)- sind hingegen der Meinung, das Volk habe tatsächlich etwas zu sagen.

GROßBRITANNIEN

Nationwide Hauspreisindex Okt +0,2% gg Vm; +2,5% gg Vj

Nationwide Hauspreisindex PROG: +0,2% gg Vm: +2,2% gg Vj

INDONESIEN

Verbraucherpreise Okt +0,01% gg Vm (PROG: +0,10%)

Verbraucherpreise Okt +3,58% gg Vj (PROG: +3,67%)

Kernverbraucherpreise Okt +3,07% gg Vorjahr (Sep: +3,00%)

JAPAN

Kfz-Absatz Okt -4,7% gg Vorjahr

SÜDKOREA

Verbraucherpreise Okt +1,8% (PROG: +2,0%) gg Vorjahr

Verbraucherpreise Okt -0,2% (PROG: unverändert) gg Vormonat

Verbraucherpreise Kernrate Okt +1,3% gg Vorjahr, +0,2% gg Vormonat

THAILAND

Verbraucherpreise Okt +0,86% gg Vorjahr (PROG +0,82%)

Verbraucherpreise Kernrate Okt +0,58% gg Vorjahr (PROG +0,58%)

Verbraucherpreise Okt +0,16% gg Vormonat (PROG +0,32%)

Verbraucherpreise Kernrate Okt +0,09% gg Vormonat (PROG +0,01%)

