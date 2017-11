Hochperformantes All-Flash Array unter Beachtung der DSGVO (Datenschutz-Grundverordnung General Data Protection Regulation, GDPR)

AccelStor, Anbieter softwaredefinierter All-Flash Arrays, wird seine NeoSapphire-All-Flash-Array-Produkte auf der Konferenz "GDPR in the Public Sector" vorführen. NeoSapphire All-Flash Arrays beinhalten eine zuverlässige und DSGVO-konforme Speicherlösung. Die softwaredefinierte Speicherplattform von AccelStor bietet sowohl eine hohe Leistung als auch hervorragende Datenschutzfunktionen, die Kunden mit großen Auslastungsanforderungen helfen, eine gesicherte IT-Infrastruktur aufzubauen und sicherzustellen, dass sie DSGVO-konform ist. Das NeoSapphire All-Flash Array wird am 8. November 2017 im Old Trafford Stadium in Manchester (Großbritannien) vorgestellt.

Die EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) tritt im Mai 2018 in Kraft und wird in allen 28 EU-Mitgliedstaaten der Europäischen Union angewendet. Der neue Rechtsrahmen der EU verfolgt das Ziel, die Bürger in Bezug auf den Besitz und die Nutzung personenbezogener Daten zu schützen. In Großbritannien wird die Verpflichtung zur Einhaltung vom geplanten Austritt aus der EU im Jahr 2019 unberührt bleiben.

David Kao, Vice President von AccelStor, sagte: "Mit Inkrafttreten der DSGVO muss jede Organisation und jedes Unternehmen dringend den internen Prozess des Umgangs mit personenbezogenen, amtlichen oder Firmendaten überprüfen. Dies erfordert eine Aktualisierung der Sicherheits- und Datenschutzrichtlinien sowie neue effiziente Werkzeuge und Speicherplattformen wie das NeoSapphire All-Flash Array."

Da die Nachfrage nach einer Hochleistungs-Datenverarbeitung aufgrund des Trends in den Bereichen IoT, künstliche Intelligenz und Big-Data-Analysen steigt, benötigen Unternehmen eine immer leistungsstärkere IT-Infrastruktur. Im Gegensatz zu herkömmlichen Festplatten-Arrays, die rund 400K IOPS mit mehr als 1.000 Festplatten generieren, konnte das NeoSapphire All-Flash Array (AFA) eine beeindruckende Leistung mit marktführenden einer Million IOPS mit nur 24 SSDs und einer Rackfläche von nur 2U bieten*. Das NeoSapphire-Produktangebot, das die FlexiRemap-Softwaretechnologie kombiniert mit einer Shared-Nothing-Architektur nutzt, bietet eine bewährte AFA-Plattform für Datenintegrität und Datenschutz. Die NeoSapphire-All-Flash-Array-Produkte mit hoher Verfügbarkeit von AccelStor liefern 99,9999 Verlässlichkeit und ermöglichen einen umfassenden Datenschutz im gesamten Unternehmen. Darüber hinaus bietet die NeoSapphire-Reihe sofortiges Failover, platzsparende Snapshots, Snapshots-Backup und eine zuverlässige Aktiv-/Aktiv-Hardwaregestaltung, um minimale RPO- und RTO-Werte für IT-Betreiber sicherzustellen.

Der Umgang mit personenbezogenen Daten ist für die Einhaltung der DSGVO entscheidend. Es müssen Schritte zur Minimierung des Risikos einer persönlichen Identifizierung und Sicherstellung, dass der Datenbestand an einem sicheren Ort und in einem sicheren Gerät gespeichert wird, unternommen werden. Der Datenverantwortliche muss Datenschutzfolgenabschätzungen durchführen und technische Maßnahmen im Rahmen der DSGVO-Grundsätze umsetzen. Als Anbieter von Unternehmensspeichern mit Kunden, die sich nach der DSGVO richten müssen, kann AccelStor Self Encrypting Disk (SED) SSDs zur Verfügung stellen, die Datenschutz und Konformität auf Speicherebene hinsichtlich des Abschnitts für Daten im Ruhezustand ("data at rest") der DSGVO bieten.

Über AccelStor, Inc.

AccelStor beschleunigt den Paradigmenwechsel von herkömmlichen Festplatten-Arrays zu modernen All-Flash-Speichern. Die All-Flash Arrays der NeoSapphire-Reihe von AccelStor mit FlexiRemap-Softwaretechnologie bieten eine anhaltend hohe IOPS-Leistung für geschäftskritische Anwendungen. Mit optimierter Speicherverwaltung, Multiprotokoll-Unterstützung sowie von der Vorderseite zugänglichen und im Betrieb austauschbaren SSD-Festplatten verspricht NeoSapphire, die Leistungsengpässe für I/O-intensive Einsatzbereiche wie künstliche Intelligenz, IoT, Rechenzentrum, Virtualisierung, Hochleistungs-Datenverarbeitung, Datenbanken, Medienverarbeitung, Finanztechnologie und Gaming zu beseitigen. Weitere Informationen über AccelStor und NeoSapphire finden Sie unter www.accelstor.com.

AccelStor, FlexiRemap und NeoSapphire sind Marken oder eingetragene Marken der AccelStor, Inc. in den Vereinigten Staaten und/oder in anderen Ländern.

Die in dieser Pressemitteilung genannten IOPS-Testergebnisse werden von AccelStor erzeugt und können in verschiedenen Testumgebungen variieren.

