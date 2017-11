FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Kaufempfehlungen von Analysten haben den Aktien der Deutschen Post am Mittwoch auf ein Rekordhoch bei 40,485 Euro verholfen. Am Vormittag notierten sie zuletzt noch 1,56 Prozent im Plus bei 39,935 Euro.

Am feiertagsbedingt handelsfreien Dienstag hatte Analyst Stuart Gordon von der Privatbank Berenberg die Bewertung der Aktien des Logistikkonzern mit "Buy" und einem Kursziel von 45 Euro aufgenommen. Er hält die Sparte DHL Express für zu niedrig bewertet und blickt zudem optimistisch auf die Frachtpreise. Auch Ed Steele von der US-Bank Citigroup hatte sich positiv geäußert und sieht die Post auf dem Weg zu den für 2020 gesteckten Zielen. Er hob das Kursziel auf 44 Euro an und bestätigte seine Kaufempfehlung./mis/oca

