- Erste 1-Liter-PEG-basierte Darmvorbereitung - Überlegene Wirksamkeit höchster Qualität bei der Darmreinigung im Vergleich zu MOVIPREP® und CITRAFLEET®



Norgine B.V. hat heute bekanntgegeben, dass PLENVU® im Vereinigten Königreich erhältlich ist. PLENVU® ist eine neuartige 1-Liter-PEG (Polyethylenglykol)-basierte Darmvorbereitung zur Reinigung des Darms vor allen Eingriffen, bei denen ein sauberer Darm erforderlich ist.



Norgine hat PLENVU® zur Reinigung des gesamten Darms entwickelt. PLENVU® bietet im Vergleich zu zwei verbreiteten alternativen Darmvorbereitungen, einer Natriumpicosulfat- und Magnesiumsalzlösung (CITRAFLEET®) und 2-Liter-PEG mit Ascorbat (MOVIPREP®) überlegene Darmreinigung höchster Qualität (in mindestens einem Abschnitt des Darms).



PLENVU® hat in Phase-III-NOCT-, MORA- und DAYB-Studien ein akzeptables Sicherheitsprofil demonstriert.



Jonathan Manning, Beratender Gastroenterologe, sagte: "Zur Durchführung einer guten Darmspiegelung muss unbedingt eine hochwirksame Darmreinigung durchgeführt werden, besonders im aufsteigenden Kolon, in dem Adenome und Polypen oft schwer zu sehen sind. Außerdem bevorzugen Patienten eine niedrigvolumige Vorbereitung, die einfach anzuwenden ist. PLENVU® bietet alle diese Vorteile."



Die Interim-Geschäftsführerin von "Beating Bowel Cancer", Judith Brodie, sagte: "Die Darmkrebs-Früherkennung kann Leben retten. Es ist also nützlich, nach innovativen neuen Produkten zu suchen und diese zur Verfügung zu stellen, damit die Patientenerfahrung verbessert und die Teilnahme von Patienten an Vorsorgeuntersuchungen optimiert wird. Wir begrüßen diese Entwicklungen, weil bei Darmkrebs die frühe Diagnose in Patienten äußerst wichtig ist."



Andy Crichton, General Manager für das Vereinigte Königreich und Irland bei Norgine, sagte: "Wir freuen uns sehr darüber, Patienten eine neue Option zur Verbesserung der Qualität bei der Darmreinigung anbieten zu können. Ein Darmreiniger mit niedrigem Volumen, der zur Verbesserung der Visibilität während einer Darmspiegelung den Darm wirksamer reinigt, ist ein großer Fortschritt bei der besseren Erkennung von Anomalien. Polypen und kleine Tumoren können in diesem Fall schneller erkannt und entfernt werden, damit sich keine lebensbedrohlichen oder tödlich verlaufenden Krankheiten wie Darmkrebs entwickeln können.



