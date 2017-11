Zwischenmitteilung für das III. Quartal 2017

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Zwischenmitteilung für das III. Quartal 2017

Frankfurt, den 01.11.2017 - Wie auch in den vorhergehenden Quartalen ist die Novetum AG noch im Aufbau ihrer operativen Aktivitäten. Entsprechend hat im Geschäftsjahr 2017 noch kein operatives Geschäft stattgefunden.

Die Novetum AG weist in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2017 nach vorläufigen ungeprüften HGB-Zahlen ein Ergebnis nach Steuern in Höhe von EUR -10.469,48 (Vj.: EUR 0,00) aus. Bei einer Bilanzsumme von EUR 194.508,08 (Vj.: EUR 209.906,06) belief sich das Eigenkapital auf über 99 Prozent. Der Bilanzverlust per 30.09.2017 betrug EUR 56.063,42 (Vorjahr: EUR -45.593,94). Der Kassenbestand betrug EUR 192.687,08 (Vj.: EUR 209.334,56).

Sascha Magsamen Vorstand Novetum AG

Sofern in dieser Corporate News zukunftsbezogene, also Absichten, Erwartungen, Annahmen oder Vorhersagen enthaltende Aussagen gemacht werden, basieren diese auf den gegenwärtigen Erkenntnissen der Novetum AG. Zukunftsbezogene Aussagen sind naturgemäß Risiken und Unsicherheitsfaktoren unterworfen, die dazu führen können, dass die tatsächliche Entwicklung erheblich von der erwarteten abweicht. Diese Unternehmensmitteilung stellt keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der Aktie der Novetum AG dar.

Kontakt: Novetum AG

Geschäftsadresse: Hausener Weg 29, 60489 Frankfurt am Main Vorstand: Sascha Magsamen Internet: www.novetum.de / E-Mail: ir@novetum.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Novetum AG Hausener Weg 29 60489 Frankfurt Deutschland Telefon: + 49 89 9392 6646 Fax: + 49 89 9392 6645 E-Mail: ir@novetum.de Internet: www.novetum.de ISIN: DE000A13SUY8 WKN: A13SUY Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf

