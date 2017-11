Frankfurt - Der Fonds DWS Deutschland LC (ISIN DE0008490962/ WKN 849096) investiert in substanzstarke deutsche Standardwerte (Blue Chips) aus dem DAX-Index unter flexibler Beimischung ausgewählter Small Caps und Mid Caps, so die Experten von DWS Investments.Gute Wirtschaftszahlen in der Eurozone, eine relativ gemäßigte EZB-Sitzung, Vorschläge für die Steuerreform in den USA, lebhafte Aktivität bei Übernahmen und Fusionen, ein höheres S&P-Rating für Portugal, der schwächere Euro und der steigende Ölpreis hätten den DAX im Verlauf des Septembers unterstützt. Die Entscheidung der US-Notenbank ihre Bilanzsumme zu kürzen, die anhaltende Nordkorea-Krise, das niedrigere S&P-Rating für China, die sich in Deutschland abzeichnende Drei-Parteien-Koalition, der Kategorie-5-Hurrikan Irma und Spekulationen über schwächere Umsätze beim neuen iPhone 8 hingegen hätten die Aktienmärkte im September nur vorübergehend belastet.

