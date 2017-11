Zürich (ots) - "US Business World Demystified"



Die USA durchleben gegenwärtig turbulente Zeiten. Die

Administration Trump tut sich ein Jahr nach den Wahlen immer noch

schwer damit, kohärent, verlässlich und nachvollziehbar zu regieren.

Dies verunsichert nicht nur amerikanische, sondern auch ausländische

Unternehmer und Manager, auch hier in der Schweiz.



Ungeachtet der mitunter empfundenen Unberechenbarkeit des

Präsidenten bietet das Land der unbegrenzten Möglichkeiten aber sehr

viel mehr Chancen als Risiken für ausländische Investoren und

Unternehmer. Und anders als es die Berichterstattung über Präsident

Trump vermuten lässt, zeigen viele Indikatoren eine positive

Wirtschaftsentwicklung der USA.



Was also bedeutet "Ein Jahr Trump" für hiesige Manager und

Unternehmer? Was bringt die Zukunft? Was für Risiken gibt es, wo

liegen Chancen? Und auf was sollten Unternehmen achten, die planen,

in den USA tätig zu werden?



Im Vorfeld zu einem nicht-öffentlichen Symposium zum Thema, laden

wir Sie zu einem Mediengespräch mit dem CEO von LifeWatch, Dr.

Stephan Rietiker ein. Er verfügt über langjährige Managementerfahrung

in den USA, ist ein profunder Kenner insbesondere der dortigen

Tech-Szene und ist Herausgeber und Autor eines soeben erschienen

kurzen Ratgebers für Führungskräfte und Aufsichtsgremien, die in den

USA geschäftlich tätig werden wollen.



Das Mediengespräch findet am Donnerstag, 2. November 2017 um 08.30

Uhr im Hotel Storchen, Weinplatz 2 in Zürich statt. Eine Anmeldung

ist notwendig (kaempf@kmespartner.com).



