Zürich (ots) - Angelo Markovic stösst als Technical Consultant zum

Schweizer Ableger des Österreichischen Marktführers adverserve

digital advertising Services GmbH.



Seine umfassende digitale Erfahrung und sein Know How im Bereich

Online Advertising konnte Angelo Markovic während seiner langjährigen

Tätigkeit als Head of AdManagement bei Newsnet (Tamedia AG) und als

Gründer/ehem. Inhaber von Mr. Wolf GmbH aneignen.



"Ich freue mich sehr auf diese neue Aufgabe und die damit

verbundene Herausforderung. Ich bin überzeugt, dass sich unsere

langjährigen Erfahrungen sehr gut ergänzen werden. Für unsere

Schweizer Kunden werden wir dadurch den bestmöglichsten Service

liefern können", so Angelo Markovic.



"Wir sind stolz und sehr erfreut, dass es uns gelungen ist, eine

der technisch versiertesten Personen der Branche für uns zu

begeistern. Wir sind überzeugt, dass uns seine Persönlichkeit und

sein Know How helfen werden, unseren Kunden weiterhin einen Mehrwert

für Ihr Business zu ermöglichen. ", so Claudio Holenstein, CEO

adverserve Schweiz GmbH.



Zwtl.: Über adverserve digital advertising Services Schweiz GmbH



Die adverserve digital advertising Services Schweiz GmbH ist ein

unabhängiges Dienstleistungs- und Beratungsunternehmen für Ad

Technologies, Programmatic sowie Data-Driven Advertising. Das

Unternehmen wurde 2015 in Zürich gegründet und ist eine 100%

Tochtergesellschaft der im Jahr 2001 in Wien gegründet adverserve

digital advertising services GmbH. Das Unternehmen richtet sich mit

seinem Produkt- und Leistungsportfolio an Advertiser, Publisher und

Agenturen gleichermassen. Unter dem Angebot Managed Services bietet

adverserve seinen Kunden das volle Leistungsspektrum des digitalen Ad

Managements. Neben dem klassischen Kampagnen-Setup sowie komplexen

Datenanalysen und Optimierungsmassnahmen sind dies die Entwicklung

und Realisierung von strategischen Konzepten für erfolgreiches

Programmatic Marketing und Data Management. Maximale Monetarisierung

des Werbeinventars, signifikante Steigerung der Werbeeffizienz und

der Einsatz von Real Time Daten stehen stets im Fokus. Die

Unternehmensgruppe betreut derzeit über 150 Kunden. Neben dem

Hauptsitz der Gruppe in Wien führt die adverserve digital advertising

services GmbH ebenfalls eine Niederlassung in Kroatien und in

Deutschland. adverserve operiert derzeit in sieben europäischen

Ländern und beschäftigt mehr als 50 Mitarbeiter.



Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM /

Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.at



Rückfragehinweis:

Claudio Holenstein

+41 79 337 23 23

press@adverserve.com

http://www.adverserve.com/



Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/17867/aom



*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER

INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***





Originaltext: adverserve digital advertising services

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100059997

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100059997.rss2