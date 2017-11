FRANKFURT (Dow Jones)--Mit kräftigen Kursgewinnen und einem neuen Allzeithoch ist der deutsche Aktienmarkt am Mittwoch in den Handel gestartet. Der DAX legt um 1 Prozent zu auf 13.365 Punkte. Starke Vorlagen aus den USA und Asien treiben, dazu lässt sich die Berichtssaison gut an und zahlreiche Hochstufungen stützen. Der Feiertag in Deutschland am Vortag habe in Europa für ein eher zurückhaltendes Geschäft gesorgt, das sich nun auflöse, heißt es im Handel. Auch am Mittwoch ist noch in einigen Bundesländern sowie in Österreich noch Feiertag. In Europa zeigen die Kurse ebenfalls nach oben, der Euro-Stoxx-50 steigt um 0,5 Prozent auf 3.694 Punkte.

Kaufargumente für den DAX liefert vor allem der sich weiter abschwächende Euro. Mit 1,1644 Dollar notiert er noch immer auf niedrigem Niveau. Technische Analysten unterstreichen, dass sich eine sehr bearishe Kopf-Schulter-Formation in der Devise zeige. Sie deute auf einen Rückfall bis mindestens 1,14 Dollar. Dazu sei die Katalonienkrise in Spanien in einer durchgreifenden Erholung gemündet, womit sie die Stimmung erst einmal nicht mehr belaste.

Im Blick steht am Mittwochabend nun vor allem die Sitzung der US-Notenbank und damit die Frage, ob sie die Weichen für eine Leitzinserhöhung im Dezember stellt. Daneben rückt bereits der US-Arbeitsmarktbericht in den Blick, der am Freitag veröffentlicht wird; am Mittwoch liefern die ADP-Daten erste Hinweise.

Auch die Konjunktur steht im Fokus mit den Revisionen der Einkaufsmanager-Indizes (PMIs) und neuen Daten dazu aus Großbritannien. In den USA sind die Augen auf den ISM-Index für die US-Industrie gerichtet.

Autowerte gesucht - Hoffnung auf gute US-Verkaufszahlen beflügelt

Hoffnungen auf gute US-Auto-Absatzzahlen für Oktober am Nachmittag beflügeln bereits am Morgen die deutschen Titel. VW steigen um 2 Prozent, Daimler und BMW um bis zu 1,6 Prozent. Infineon springen um 2,6 Prozent, nachdem die UBS die Aktien mit "Kaufen" empfohlen und das Kursziel von 21 auf 26 Euro erhöhte hat. Auch Deutsche Post starten 1,6 Prozent fester dank einer Kaufempfehlung durch Berenberg. Im TecDAX springen Siltronic mit einer Empfehlung an die Spitze: Hier haben Kepler und am Feiertag MainFirst die Kursziele kräftig erhöht. Die Aktien verteuern sich um 3,7 Prozent.

Druck gibt es dagegen bei Deutsche Telekom: Grund sind Berichte, nach denen Softbank die Fusionsverhandlungen für ihre Tochter Sprint mit T-Mobile US abgebrochen hat. Die Telekom-Aktie im DAX fällt danach um 2,7 Prozent. "Die Frage ist, ob das taktisch ist oder die Fusion tatsächlich vor dem Aus steht", sagt ein Marktteilnehmer. Erst eindeutige Statements der Beteiligten dürften die Lage klären. Auch Adidas notieren gegen den Markt 0,1 Prozent leichter. Hier hatte Under Armour in den USA eine Gewinnwarnung abgegeben, die Aktien waren daraufhin um über 20 Prozent eingebrochen. In Europa fallen Novo Nordisk um 2,5 Prozent. Der Hersteller von Diabetes-Medikamenten hat einen vorsichtigen Ausblick auf das US-Geschäft geliefert.

Im MDAX geht es 3,2 Prozent nach oben für Airbus. Starke Zahlen vor allem auf der Umsatzseite hatten die Aktie in Paris bereits am Dienstag nach oben getrieben. K+S legen 1,4 Prozent zu nach starken Zahlen des Konkurrenten Mosaic. Dessen Kurs stieg am Dienstag um 7 Prozent, nachdem die Quartalszahlen von höheren Preisen für Kali-Dünger und Phosphate geprägt worden waren.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.693,86 0,54 19,91 12,26 Stoxx-50 3.240,02 0,47 15,24 7,62 DAX 13.365,00 1,02 135,43 16,41 MDAX 26.937,30 1,07 285,78 21,40 TecDAX 2.576,21 1,22 31,17 42,20 SDAX 12.019,25 0,48 57,33 26,26 FTSE 7.517,92 0,33 24,84 5,25 CAC 5.525,20 0,40 21,92 13,63 Bund-Future 162,77 0,05 1,67 DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Di, 21.16 Uhr EUR/USD 1,1641 -0,1% 1,1650 1,1651 EUR/JPY 132,66 +0,2% 132,39 132,45 EUR/CHF 1,1631 +0,1% 1,1617 1,1621 GBP/EUR 1,1426 +0,0% 1,1405 1,1402 USD/JPY 113,96 +0,3% 113,64 113,68 GBP/USD 1,3301 +0,1% 1,3287 1,3285 ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 55,00 54,38 +1,1% 0,62 -3,6% Brent/ICE 61,46 60,94 +0,9% 0,52 +4,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.275,43 1.270,56 +0,4% +4,88 +10,8% Silber (Spot) 16,89 16,71 +1,1% +0,18 +6,1% Platin (Spot) 926,75 920,00 +0,7% +6,75 +2,6% Kupfer-Future 3,15 3,10 +1,6% +0,05 +24,7% ===

