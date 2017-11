In diesem Verarbeitungsschritt bereiten dann aber die niedrigen Temperaturen, mit denen das Produkt aus der Mahlanlage austritt Probleme, da die Feuchte der umgebenden Luft an den Produktpartikeln kondensiert und diese miteinander verklumpen. So muss das Material zwischengelagert werden, bis es über der Taupunkttemperatur der Umgebungsluft liegt. Basierend auf der Prallmühle Condux hat Netzsch, Hanau, diesen Prozess der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...