Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt legt am Mittwoch im frühen Handel weiter zu. Unterstützung kommt dabei von der Wall Street, und auch an den Börsen Asiens ging es zur Wochenmitte überwiegend nach oben. Die hiesige Berichtssaison pausiert derweil einen Tag und nimmt dann erst wieder am Donnerstag volle Fahrt auf. Von grösserem Interesse dürfte am frühen Nachmittag der ADP-Arbeitsmarktbericht sein, der als Vorbote für den Job Report der US-Regierung gilt. Dieser könnte allerdings wegen der Wirbelstürme im August und im September auch in diesem Monat verzerrt ausfallen.

Der US-Zinsentscheid am Abend sei derweil eher ein "Non-Event", und der Markt dürfte diesen guten Gewissens vernachlässigen, heisst es in einem Kommentar. Denn an der Einschätzung zur Lage habe sich nichts geändert, und es gebe weder neue Projektionen noch eine Pressekonferenz. Die nächste Zinserhöhung wird im Dezember erwartet. Viel spannender sei derzeit, "bei welchem Kandidaten für den Fed-Vorsitz Präsident Donald Trump diese Woche den Buzzer drücken wird". Derzeitiger Favorit ist angeblich Jerome Powell, der seit 2012 im Board of Governors sitzt und eher als Vertreter des bisherigen Kurses gilt.

Der SMI gewinnt gegen 09.30 Uhr 0,39% auf 9'278,07 Punkte. Im Oktober legte der SMI - nach dem guten Lauf im September - unter dem Strich noch lediglich knapp 1% zu. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) steigt aktuell ...

