Zürich - Die Schweizer Einkaufsmanager zeigen sich erneut optimistischer als noch im Vormonat. Der Purchasing Manager's Index (PMI, saisonbereinigt) für die Industrie nahm im Oktober gegenüber dem Vormonat um 0,3 auf 62,0 Zähler zu. Es ist der fünfte Anstieg in Folge und der PMI befindet sich damit deutlich in der Wachstumszone und auf dem höchsten Stand seit Februar 2011, wie die Credit Suisse zum gemeinsam mit procure.ch ermittelten Index am Mittwoch schreibt.

Der wichtige Frühindikator liegt auch oberhalb der Erwartungen der Experten: Von AWP befragte Ökonomen hatten einen Wert zwischen 60,3 und 61,5 Punkten prognostiziert.

Ein PMI-Wert über 60 Punkten sei bisher nur in den Boomzeiten der Industrie erreicht worden (Tech-Boom 1999 - 2000, Reindustrialisierung 2005 - 2008, Erholungsboom 2010 - 2011), so ...

