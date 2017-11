FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Deutsche Post dürfte nach Einschätzung von Analysten weiter vom florierenden Online-Handel und einer guten Wirtschaftsentwicklung profitieren. Sie trauen den Papieren des Logistikkonzern eine Fortsetzung der Rekordrally fort. Analyst Stuart Gordon von der Privatbank Berenberg nahm die Bewertung mit "Buy" und einem Kursziel von 45 Euro auf. Sein Kollege Ed Steele von der US-Bank Citigroup hob sein Ziel auf 44 Euro an und bekräftigte sein Kaufvotum.

Die Papiere kletterten daraufhin am Mittwoch bis auf eine Bestmarke von 40,485 Euro nach oben. Am Vormittag waren sie mit einem Plus von noch 1,51 Prozent auf 39,915 Euro unter den Favoriten im deutschen Leitindex Dax . Der setzte seine Rekordjagd ebenfalls fort.

Analyst Gordon hält die Sparte DHL Express für zu niedrig bewertet und blickt zudem optimistisch auf die Frachtpreise. Steele sieht die Post auf dem Weg zu den für 2020 gesteckten Zielen. Zudem profitiere der Konzern vom Wachstum des Online-Handels, schrieb er in einer Studie.

Gut laufende Geschäfte liefern den Aktien der Bonner schon eine Weile Rückenwind. Auf Sicht von zwölf Monaten zählen sie mit einem Plus von rund 43 Prozent zu den besten Werten im Dax. Dieser legte im gleichen Zeitraum um ein ein Viertel zu. Spannend wird es für die Aktionäre der Post am 9. November. Dann werden die Zahlen für das dritte Quartal veröffentlicht./mis/nas/das

