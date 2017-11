Wegen guter Unternehmenszahlen in ganz Europa legte der Dax am Mittwoch abermals zu und erreichte am Vormittag eine neue Bestmarke. Die Papiere der Telekom gaben nach Gerüchten über Probleme bei der Sprintfusion nach.

Ermuntert von einer Welle starker Firmenbilanzen in Europa hat der Dax am Allerheiligen-Feiertag seine Rekordjagd fortgesetzt. Er legte am Mittwoch 1,3 Prozent zu und markierte bei 13.402 Punkten eine neue Bestmarke.

Einige Anleger hielten sich indes ...

