Die Nordex Aktie fällt immer weiter. Das ist angesichts der aktuellen euphorischen Börsenphase eine klägliche Performance. Offenbar ist kaum ein Investor noch für ein Investment in diesen Wert zu begeistern. Warum auch? All die früheren Hoffnungen auf bessere Zeiten haben sich in Luft aufgelöst. Und auch jetzt wird es den verbleibenden Anlegern mulmig, wenn sie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...