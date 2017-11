FrankfurtFrankfurt - Der deutsche Leitindex DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) konnte am Montag sein hohes Niveau verteidigen, die Umsätze blieben aber am Brückentag und im Vorfeld der heutigen FOMC-Entscheidung unterdurchschnittlich, so die Analysten der Helaba. Insgesamt setze sich der optimistische Grundton aber fort, unterstützt unter anderem von den Kursgewinnen an der Börse in Madrid.

