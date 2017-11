In dieser Woche läuft die von der London Metal Exchange veranstaltete LME Week. Im Fokus stehen einmal mehr jene Metalle, die vom Boom der Elektroautoindustrie am stärksten profitieren dürften. In London dürfte es insbesondere für Kobalt neue Impulse geben.

Branchentreff an der Themse

Einmal im Jahr treffen sich die Produzenten und Verbraucher von Basismetallen in London und setzen die Lieferbedingungen für die kommenden zwölf Monate fest. Oft ist der Preis die entscheidende Variable, aber natürlich spielen auch die Mengen oder die Zuverlässigkeit eine Rolle. Im vergangenen Jahr war der enorme Nachfragezuwachs durch die entstehende Elektroautoindustrie das dominante Thema an der Themse. Und auch in diesem Jahr dürften Nickel, Kupfer oder Kobalt im Fokus der Akteure stehen. Insbesondere bei Kobalt, dass in der Kathode von Lithium-Ionen-Batterien zum Einsatz komt, haben die Verhandlungen einen großen Einfluss auf die Preise in den kommenden Monaten. Denn für Kobalt gibt es keinen regulären Börsenhandel über einen Future ...

