Frankfurt - Nach der EZB sind in dieser Woche die FED und BoE am Zug, so die Analysten der Helaba.Das FOMC dürfte mit Blick auf Vollbeschäftigung, robustes Wachstum sowie die Inflation unterhalb der Zielmarke von 2 Prozent am Fahrplan für eine Zinserhöhung im Dezember festhalten und heute nochmals die Füße stillhalten. Wichtiger für die Märkte sei ohnehin die Frage, wer die Nachfolge von Janet Yellen antrete und welche Implikationen sich daraus für die künftige Geldpolitik ergeben würden.

Den vollständigen Artikel lesen ...