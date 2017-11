Immer mehr kalifornische Spitzenrestaurants bieten nur noch Komplett-Menüs an - mit Preisen von 400 Dollar pro Person und mehr. Selbst die Tacos sind nicht mehr das, was sie mal waren im Silicon Valley.

Vier Jahre dauerte die Renovierung, und sie war nicht billig. Die neue Küche des 3-Sterne-Restaurants "The French Laundry" von Starkoch Thomas Keller in Yountville im Napa Valley verschlang rund zehn Millionen US-Dollar. Sie ist nicht nur von norwegischen Stardesignern auf maximale Optik und höchste Effizienz getrimmt. Sie ist Teil eines Masterplans der amerikanischen Restaurantelite, die mit den New-Economy-Milliarden in das Silicon Valley gezogen ist und selbst New York und Las Vegas verschämt die Kochlöffel niederschlagen lässt.

Am Mittwoch vergangener Woche stand mit zweiwöchiger Verspätung die Veröffentlichung des 2018er "Michelin Guide San Francisco Bay Area & Wine Country" an. Die Verspätung war den fürchterlichen Feuersbrünsten im Napa Valley geschuldet. Es waren 40 Menschen ums Leben gekommen und die Überlebenden hatten anderes zu tun, als sich um Schlemmertempel zu kümmern. Außerdem war nicht klar, ob alle der lokalen Farmen überlebt hatten, bei denen sich viele der Restaurants mit Frischware eindecken. Das Warten hat sich gelohnt. Restaurants wie die French Laundry mussten nur einige Tage wegen Stromausfalls schließen und das Silicon Valley kann einen weiteren Sieg verbuchen.

Insgesamt 55 Sterne-Restaurant gibt es mittlerweile im Tal der digitalen Goldgräber und alleine sieben davon sind mit drei Sternen ausgezeichnet. Das ist die höchste Auszeichnung, die Michelin ...

