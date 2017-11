Köln (ots) - Mit einem durchschnittlichen Marktanteil von 23,5 Prozent in der Zielgruppe der Drei- bis 13-jährigen (6:00 bis 20:15 Uhr) hat SUPER RTL im Oktober die Marktführerschaft in der Kinderzielgruppe behauptet. Gleichzeitig markierte dies den besten Wert seit über vier Jahren (Juni 2013: 24,6 Prozent), und das trotz zusätzlicher Konkurrenz (Markteintritt des Disney Channel im Januar 2014). Der Kölner Sender hält damit die Konkurrenz (der gebührenfinanzierte Kinderkanal kam auf 17,8 Prozent, Nick erreichte 7,1 Prozent und der Disney Channel lag bei 9,2 Prozent) weiterhin eindrucksvoll auf Abstand.



Für die hervorragenden Marktanteile waren mehrere Formate verantwortlich. Besonders gut lief es im Oktober für den Vorschul-Klassiker "Bob der Baumeister" (bis zu 59,1 Prozent) und die Neuauflage des "Super Toy Club" (25,0 Prozent), ebenfalls überzeugen konnte die Animationsserie "Spirit: wild und frei" (bis zu 28,4 Prozent).



