Vancouver, 8. September 2017 - TerraX Minerals Inc. (TSX.V: TXR; Frankfurt: TX0; OTC: TRXXF - http://www.commodity-tv.net/c/search_adv/?v=297763) hat vorbehaltlich der Zustimmung der Aufsichtsbehörden beschlossen, Direktoren, Führungskräften und Beratern bis zu 1.970.000 Stammaktienoptionen zu einem Ausübungspreis von $ 0,51 je Aktie für einen Zeitraum von drei Jahren ab dem Tag der Gewährung, zu gewähren. Diese Optionen werden über einen Zeitraum von 18 Monaten übertragen.

Für das Board of Directors:

"STUART ROGERS "

Stuart Rogers Direktor

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Samuel Vella- Manager of Corporate Communications Tel.: 604-689-1749 Tel.: 1-855-737-2684(gebührenfrei) svella@terraxminerals.com- Paradox Public Relations Inc. Tel.: 514-341-0408 Tel.: 1-866-460-0408 (gebührenfrei) info@paradox-pr.ca In Europa: Swiss Resource Capital AG Jochen Staiger info@resource-capital.ch www.resource-capital.ch TSX-V: TXR Frankfurt: TX0 OTC Pink: TRXXF

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen, die mit bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten sowie anderen Faktoren behaftet sind, welche dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse erheblich von den derzeitigen Erwartungen abweichen. Wichtige Faktoren - wie z.B. die Verfügbarkeit von Finanzmitteln, die Ergebnisse von Finanzierungstransaktionen, der Abschluss des Due-Diligence-Verfahrens und die Ergebnisse der Explorationsaktivitäten - die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen, sind in den Unterlagen des Unternehmens angeführt, die in regelmäßigen Abständen bei SEDAR eingereicht werden (siehe www.sedar.com). Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, da diese lediglich unter Bezugnahme auf den Zeitpunkt der Erstellung dieser Pressemeldung getätigt wurden. Das Unternehmen hat weder die Absicht noch die Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen zu korrigieren bzw. zu aktualisieren, weder aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse noch aus sonstigen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

