Hamburg (ots) - Seit fast vier Jahren spielt der dreifache Familienvater Sebastian Ströbel den Bergretter Markus Kofler in der ZDF-Serie. Auch abseits der TV-Kameras musste der Frauenschwarm schon als Bergretter tätig werden: Bei einem Dreh im Kaunertal beobachtete er einen schlimmen Unfall. Im exklusiven Closer-Interview (EVT 01.11.) berichtet er von den schicksalhaften Szenen.



"Durch Zufall habe ich mitgekriegt, wie ein junges Mädchen schrecklich beim Snowboardfahren stürzte", erinnert sich Ströbel. Der 40-Jährige handelte geistesgegenwärtig: "Ich habe die Erstversorgung übernommen und die Bergrettung gerufen. Der Hubschrauber kam dann kurz danach, und mein Filmteam, das an diesem Tag ohne mich drehte, war ganz verwirrt. Die waren nur so 100 Meter vom Unfall entfernt und dachten, der Hubschrauber gehört zur Szene."



Das klingt fast nach "Bergdoktor", mit dem der Schauspieler oft verwechselt wird: "Sogar sehr häufig. Es heißt dann: 'Da kommt der Bergdoktor!'"



Hinweis an die Redaktionen:



Der vollständige Bericht erscheint in der aktuellen Ausgabe von Closer (Nr. 45/2017, EVT 01.11.). Auszüge sind bei Nennung der Quelle Closer zur Veröffentlichung frei. Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktion Closer, David Holscher, Telefon: 040/3019-2561.



Die Bauer Media Group ist eines der erfolgreichsten Medienhäuser weltweit. Über 600 Zeitschriften, mehr als 400 digitale Produkte und über 100 Radio- und TV-Sender erreichen Millionen Menschen rund um den Globus. Darüber hinaus gehören Druckereien, Post-, Vertriebs- und Vermarktungsdienstleistungen zum Unternehmensportfolio. Mit ihrer globalen Positionierung unterstreicht die Bauer Media Group ihre Leidenschaft für Menschen und Marken. Der Claim "We think popular." verdeutlicht das Selbstverständnis der Bauer Media Group als Haus populärer Medien und schafft Inspiration und Motivation für die rund 11.500 Mitarbeiter in 20 Ländern.



OTS: Bauer Media Group, Closer newsroom: http://www.presseportal.de/nr/104352 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_104352.rss2



Pressekontakt: Bauer Media Group Heinrich Bauer Verlag KG Unternehmenskommunikation Sarah Lüth T +49 40 30 19 10 34 sarah.lueth@bauermedia.com www.bauermediagroup.com https://twitter.com/bauermediagroup