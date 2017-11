Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) rechnet damit, dass sich das Wirtschaftswachstum in Deutschland im zweiten Halbjahr verstärken wird. Laut seiner aktuellen Prognose erwartet das DIW, dass das Bruttoinlandsproduktes (BIP) im dritten Quartal um 0,7 Prozent gestiegen ist und im vierten Quartal um 0,9 Prozent zulegen wird. Im ersten und zweiten Quartal war die Wirtschaft um 0,7 und 0,6 Prozent gewachsen.

"Der kräftige Aufschwung der deutschen Wirtschaft geht weiter", erklärten die Berliner Ökonomen. Das von dem Institut berechnete Konjunkturbarometer signalisiere mit aktuell gut 112 Punkten "auch im Oktober weit überdurchschnittliche Zuwächse" des BIP, teilten die Forscher zur Begründung mit.

"Die deutsche Wirtschaft ist mit Vollgas unterwegs Richtung 2018", erklärte DIW-Konjunkturchef Ferdinand Fichtner. Sie durchlaufe einen "goldenen Herbst". Die Industrieproduktion dürfte nach der Einschätzung des DIW insgesamt weiter zulegen, nicht zuletzt wegen der dynamischen Auslandsnachfrage. Dies werde auch den Unternehmensinvestitionen etwas Auftrieb geben, zumal sich die Stimmung in den Unternehmen zuletzt noch einmal deutlich aufgehellt habe.

Regierung und Institute sehen mehr Wachstum

"Nach der Bundestagswahl scheinen viele Unternehmen mit goldenen Zeiten zu rechnen", meinte Fichtner. Eine neue Bundesregierung müsse aber erst einmal liefern. Im Moment entstehe in den Sondierungsgesprächen eher der Eindruck, "dass die vorhandenen Spielräume in den öffentlichen Kassen für die Bedienung einer Vielzahl von Einzelinteressen zerstückelt werden", anstatt klare Prioritäten zu setzen und in die Zukunft Deutschlands zu investieren.

Der private Verbrauch dürfte laut den Volkswirten des Berliner Instituts etwas an Fahrt verlieren. Zwar stiegen die nominalen Einkommen weiter kräftig, allerdings werde die Inflation in diesem Jahr mit 1,7 Prozent deutlich höher ausfallen als in den vergangenen Jahren, weil die Energiepreise steigen würden.

Die Bundesregierung hatte bereits Mitte Oktober prognostiziert, dass der Wirtschaftsaufschwung in Deutschland dieses und nächstes Jahr deutlich kräftiger ausfallen werde als zuvor erwartet und auf einer breiteren Basis stehe. Für 2017 rechnet sie mit einem Anstieg des BIP von 2,0 Prozent und für 2018 mit einem Wachstum von 1,9 Prozent. Die führenden deutschen Konjunkturinstitute haben mit 1,9 Prozent für 2017 und 2,0 Prozent für 2018 eine ähnliche Prognose gestellt. Die so genannten fünf Wirtschaftsweisen werden am nächsten Mittwoch ihre Sicht der Dinge präsentieren.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/ros

(END) Dow Jones Newswires

November 01, 2017 06:09 ET (10:09 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.