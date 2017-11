FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 01.11.2017 - 11.00 am



- HSBC CUTS EUROPEAN BANKS TO 'NEUTRAL' (OVERWEIGHT)



- BARCLAYS CUTS MELROSE INDUSTRIES PRICE TARGET TO 250 (255) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS WPP PRICE TARGET TO 1500 (1575) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES STANDARD LIFE ABERDEEN TARGET TO 520 (510) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS WPP PRICE TARGET TO 1410 (1750) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG INITIATES CLINIGEN WITH 'HOLD' - TARGET 1200 PENCE - BERENBERG RAISES CRODA INTERNATIONAL PRICE TARGET TO 4150 (3750) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES JUST EAT PRICE TARGET TO 850 (700) PENCE - 'BUY' - BERNSTEIN RAISES BT GROUP PRICE TARGET TO 365 (350) PENCE - 'OUTPERFORM' - CITIGROUP CUTS SKY PLC PRICE TARGET TO 1130 (1350) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES BP PRICE TARGET TO 480 (425) PENCE - 'NEUTRAL' - CORRECTION/LIBERUM RAISES MORGAN SINDALL PRICE TARGET TO 1650 (1550) P - 'BUY' - CREDIT SUISSE RAISES INTERCONTINENTAL HOTELS PRICE TARGET TO 5100 (4600) PENCE - CREDIT SUISSE RAISES INTERCONTINENTAL HOTELS TO 'OUTPERFORM' ('NEUTRAL') - DEUTSCHE BANK CUTS WPP PRICE TARGET TO 1510 (1750) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES BP PRICE TARGET TO 545 (520) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES CRODA PRICE TARGET TO 3800 (3600) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES JUST EAT PRICE TARGET TO 830 (790) PENCE - 'BUY' - FTSE INDICATED +0.37% TO 7521 (CLOSE: 7493.08) POINTS BY IG - GOLDMAN CUTS WEIR GROUP PRICE TARGET TO 2300 (2400) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS WPP PRICE TARGET TO 1830 (1898) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES BP PRICE TARGET TO 520 (500) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES CRODA PRICE TARGET TO 3880 (3710) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES JUST EAT PRICE TARGET TO 920 (900) PENCE - 'CONVICTION BUY LIST' - HSBC RAISES ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 4340 (4150) PENCE - 'REDUCE' - HSBC RAISES BP PRICE TARGET TO 600 (565) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES G4S TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 330 (270) PENCE - JPMORGAN CUTS WEIR GROUP PRICE TARGET TO 2185 (2260) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES BRITVIC PRICE TARGET TO 760 (700) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES CRODA PRICE TARGET TO 4225 (3800) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES JUST EAT PRICE TARGET TO 841 (834) PENCE - 'OVERWEIGHT' - KEPLER CHEUVREUX RAISES ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 5250 (5200) PENCE - 'BUY' - KEPLER CHEUVREUX RAISES BP PRICE TARGET TO 505 (485) PENCE - 'HOLD' - LIBERUM CUTS DEBENHAMS TO 'SELL' ('HOLD') - TARGET 40 (58) PENCE - LIBERUM CUTS WPP PRICE TARGET TO 1815 (1865) PENCE - 'BUY' - LIBERUM RAISES CRODA INTERNATIONAL PRICE TARGET TO 4300 (3500) PENCE - 'HOLD' - LIBERUM RAISES MORGAN SINDALL PRICE TARGET TO 1600 (1550) PENCE - 'BUY' - LIBERUM RAISES RICARDO PRICE TARGET TO 1025 (940) PENCE - 'BUY' - PANMURE CUTS NOSTRUM OIL PRICE TARGET TO 450 (500) PENCE - 'BUY' - PANMURE RAISES BP PRICE TARGET TO 560 (520) PENCE - 'BUY' - RPT/RBC CAPITAL RAISES BP PRICE TARGET TO 550 (500) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - UBS CUTS INTU PROPERTIES PRICE TARGET TO 220 (270) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS CUTS RECKITT BENCKISER PRICE TARGET TO 7000 (7250) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS CUTS WPP PRICE TARGET TO 1840 (1900) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES BURBERRY GROUP PRICE TARGET TO 2110 (2000) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES CRODA INTERNATIONAL PRICE TARGET TO 4600 (4300) PENCE - 'BUY'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob