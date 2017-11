Hannover - Im Vorfeld sowie im Nachgang der EZB-Sitzung sahen die Analysten der Nord LB bisher keine in Euro-denominierte Benchmarkemission eines Covered Bonds, was unter anderem auch auf den gestrigen Feiertag in Deutschland zurückzuführen ist.Damit betrage das diesjährig emittierte Benchmarkvolumen inklusive der durchgeführten Taps EUR 102,6 Mrd. Hiervon entfalle der höchste Anteil auf französische Emittenten (24,8%), gefolgt von deutschen Pfandbriefen (16,5%) sowie Covered Bonds aus den Niederlanden (8,7%). Bei den Laufzeiten halte der Trend zu längeren Laufzeiten weiter an. So hätten Emittenten im laufenden Jahr den Fokus auf Laufzeiten im Bereich von sieben bis zehn Jahren sowie fünf bis sieben Jahre gelegt, in denen rund 36% bzw. 35% des Emissionsvolumens platziert worden seien. Des Weiteren würden auch Laufzeiten von mehr als zehn Jahren an Bedeutung gewinnen, so sei immerhin 12% des Emissionsvolumens in diesem Bereich begeben worden.

