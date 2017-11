Investieren wie die Profis: Die Deutsche Finance Group macht institutionelle Anlagestrategien auch für Privatanleger zugänglich. Das aktuelle Angebot engagiert sich weltweit an lukrativen Immobilienfonds.

Wer in einen Fonds der Deutschen Finance investiert, profitiert von Anlagemöglichkeiten, wie sie ansonsten den großen Profi-Investoren vorbehalten sind. Das in München ansässige Emissionshaus betreut aktuell fünf institutionelle Mandate und zählt rund 20.000 Privatanleger zu seinen Investoren. Bereits seit 2007 konzentriert sich die Gruppe auf institutionelle Private Market Investments in den Bereichen Immobilien, Private Equity Real Estate und Infrastruktur. Investiert wird grundsätzlich in Zielfonds mit Wertsteigerungspotenzial und kurzer Laufzeit.

