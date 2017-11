Berlin (ots) -



Im November 2017 eröffnet einer der führenden deutschen Coworking und Coliving Anbieter rent24 seinen dritten Coworking Space in Berlin. In der Potsdamer Straße 188 entstehen Arbeitsplätze im Open Space und in Einzelbüros, sowie gemeinschaftliche Konferenz-, Küchen- und Loungebereiche. Besonderes Highlight des neuen Standortes: Das Sportstudio der rent24-Eigenmarke "Grind & Flow" unter der Leitung von Profisportlerin Ulrike Glöckner.



Der neue Coworking Space am Kleistpark ist nur wenige Gehminuten von dem Coworking und Coliving Campus in der Potsdamer Straße 182 entfernt. "Aufgrund der großen Nachfrage an diesem attraktiven Standort zwischen West und Ost, war es für uns die logische Konsequenz das Angebot an Arbeitsplätzen zu vergrößern", sagt Robert Bukvic, Founder und CEO der rent24 GmbH. "Mit 'Grind & Flow' bieten wir unseren Mitgliedern am Standort nun ein All-Inclusive-Paket an." Insgesamt betreibt rent24 auf der Potsdamer Straße mehr als 6.000 Quadratmeter.



Das Angebot von rent24 richtet sich nicht nur an Startups, Freelancer und Gründer, sondern auch an etablierte Unternehmen und Corporates. Wie auch in den anderen Standorten erwartet sie in der Potsdamer Straße 188 das kreative rent24 Design mit individuellem Charakter. Das Team von rent24 kümmert sich darüber hinaus um das persönliche Wohl der Community, unter anderem mit beispielsweise gemeinsamen Frühstücken für ungezwungenen Austausch und angenehmes Kennenlernen.



Community durch Sport



Als Teil des rent24 Konzepts ist auch das Design des Studios besonders, das an New Yorker oder Londoner Urban Chic erinnert. "Bei 'Grind & Flow' steht neben dem vielfältigen Sportangebot vor allem auch der Community-Gedanke im Vordergrund, denn das Training ist hart und man stößt an seine Grenzen", erklärt Geschäftsführerin Ulrike Glöckner. Das Angebot erstreckt sich von intensiven Functional Fitness Kursen bis hin zu Yoga. "In der Gemeinschaft wird das Trainieren erträglicher und man erlebt gemeinsam Erfolge - sowas schweißt zusammen." Auch aus diesem Grund passt dieses Konzept ideal zum Leitgedanken von rent24, mit und durch die Gemeinschaft noch erfolgreicher zu sein.



Über rent24



rent24 bietet neben flexiblen und effizienten Arbeitsplätzen auch Übernachtungsmöglichkeiten in eigenen Mikroapartments sowie Möglichkeiten zum Vernetzen mit Gleichgesinnten. Vom allein arbeitenden Startup-Entrepreneur bis hin zu etablierten Unternehmen mit großen Teams ermöglicht rent24 alle Vorteile der Share-Economy-Gemeinde. Weitere Informationen unter www.rent24.com.



