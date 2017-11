München (ots) -



Mit Frank Oehler und Nils Egtermeyer



- Gastköchin: Sarah Wiener - Sendetermin: Donnerstag, 2. November 2017 um 20:15 Uhr bei RTL II



Im beschaulichen Ort Honsberg bei Radevormwald betreiben Jürgen (44) und seine Frau Heike (44) seit einem Jahr den Landgasthof Honsberg. Da der Landgasthof beim Vorbesitzer gut gelaufen ist, war das Paar guter Dinge, dass sie das Lokal ohne Probleme weiterführen können. Jedoch haben sie die Rechnung ohne das Dorf gemacht, die Bewohner sind aus mehreren Gründen unzufrieden mit dem neuen Wirtepaar. Werden es die Kochprofis gemeinsam mit Gastköchin Sarah Wiener schaffen die Wogen zu glätten?



Die Bewohner der Umgebung sind mit dem neuen Betreiberpaar des Landgasthofs Honsberg unzufrieden: Das Wirtepaar habe sich dem Dorf nicht vorgestellt, es fehle an Herzlichkeit, die Wartezeiten auf das Essen wären zu lang und auch die geliebten bergischen Waffeln gäbe es nur sporadisch. Die Menschen in der Umgebung des Landgasthofes nehmen ihnen all das krumm - die Folge ist, dass die Gäste schlagartig wegbleiben. Jürgen und Heike machen folglich weniger Umsatz als erwartet und können ihre Schulden so nicht abtragen.



Mithilfe der Kochprofis Fo und Nils wollen sie das Problem beheben. Als Unterstützung haben sie dieses Mal die erfolgreiche Starköchin Sarah Wiener an ihrer Seite. Mit vereinter Kraft versuchen sie, Probleme, Missstände und Missverständnisse aus dem Weg zu schaffen und den Ruf des Landgasthofs Honsberg wiederherzustellen. Die Idee der Kochprofis: Eine Dorfversammlung einzuberufen! Sind die Dorfbewohner gewillt, dem Betreiberpaar eine zweite Chance zu geben?



"Die Kochprofis - Einsatz am Herd" am Donnerstag, 2. November 2017, um 20:15 Uhr bei RTL II.



