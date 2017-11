Starker Handelstag in Asien, JAP225 steigt um knapp 2% NZD steigt, nachdem die Erwartungen an die Arbeitsmarktdaten übertroffen wurden Folgende Veröffentlichungen stehen heute auf der Agenda: PMI-Daten aus Großbritannien und den USA, sowie ADP, DoE und Fed

Zusammenfassung:Obwohl es erste Anzeichen dafür gibt, dass sich die weltweite Aktie-Rally etwas verlangsamt, gab es am heutigen Handelstag in Asien neue Kursanstiege. Der JAP225 konnte sogar knapp 2% an Wert gewinnen und stieg damit in den letzten zwei Jahrzehnten zum ersten Mal über die 22.500 Punkte-Marke.

Nachdem die Erwartungen an die Arbeitsmarktdaten übertroffen werden konnten, stieg der neuseeländische Dollar leicht an. Quelle: xStation5 Durch die neuen Veröffentlichungen (letzte Nacht) konnte sich der NZD, zumindest zu einem kleinen Teil, von den jüngsten Verlusten ...

