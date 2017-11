GK Software investiert in künstliche Intelligenz

GK Software investiert in künstliche Intelligenz 01.11.2017

* Übernahme der Mehrheitsanteile an der prudsys AG abgeschlossen * Erweiterung des Omni-Channel-Angebotes durch Lösung auf der Basis von KI und Machine Learning

Die GK Software AG hat am 1. November die Mehrheitsanteile der prudsys AG aus Chemnitz übernommen und verstärkt sich dadurch mit umfangreichem Know-how vor allem in den Bereichen KI (künstliche Intelligenz), Machine Learning und Cloud-Technologien. Die Übernahme des Spin-offs der Technischen Universität Chemnitz ist ein weiterer Bestandteil der konsequenten Unified-Commerce-Strategie von GK Software. Durch sie werden die Möglichkeiten der GK-Lösungswelt zur kanalübergreifenden, personalisierten Kundenansprache deutlich erweitert. Die prudsys-Lösung ist international führend und das Unternehmen wird im Gartner Market Guide for Digital Personalization Engines als "Representative Vendor" geführt.

Neben der Integration der Lösung von prudsys erwartet sich GK Software von der Übernahme einen Know-how-Zufluss für die weitere Prozessautomatisierung im Handel. Denn der Trend, dass immer mehr Entscheidungen auf der Basis selbstlernender Systeme vorbereitet oder getroffen werden, ist unumkehrbar. Intelligente Unternehmenssoftware wird deshalb immer stärker auf KI und Machine Learning beruhen. Damit werden sich die Prozesse im Handel in vielen Bereichen verändern - von der Sortimentsplanung, über Dynamic Pricing bis hin zu Themen wie der automatisierten Optimierung des Personaleinsatzes.

Selbstlernende Echtzeit-Lösung für Recommendations, Marketing Automation und Dynamic Pricing

Die bislang vor allem auf den E-Commerce-Bereich fokussierte prudsys AG bietet eine marktführende Lösung für die drei Einsatzgebiete Recommendations, Marketing Automation und Dynamic Pricing. Basis für die Umsetzung dieser Themen ist die eigenentwickelte prudsys Realtime Decisioning Engine (prudsys RDE), die über künstliche Intelligenz verfügt und sich auf eine Vielzahl innovativer, mathematischer Verfahren, wie z.B. Reinforcement Learning oder Echtzeit-Scoring stützt. Die von der prudsys RDE verwendeten Algorithmen und Methoden sind flexibel auf die unterschiedlichsten Anforderungen im Handel anwendbar. Zu den USPs der prudsys Software gehört, dass es sich um eine selbstlernende Echtzeit-Lösung handelt, die das Kundenverhalten in jeder Sekunde analysiert und unmittelbar auf Änderungen reagiert. Passend zur Produktstrategie von GK Software ist die prudsys Lösung cloudbasiert, internationalisiert und steht als Software-as-a-Service zur Verfügung.

Marktführende Personalisierungslösung für Omni-Channel-Retailing

Im Rahmen von Omni-Channel-Konzepten ist Personalisierung längst kein reines E-Commerce Thema mehr. Denn die Konsumenten erwarten an jedem Touchpoint individualisierte Angebote, die genau auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind - ob im Webshop, auf dem mobilen Gerät oder am Point of Sale. Durch die Integration der prudsys-Lösung schließt GK Software diesen Kreis und bietet auf allen Kanälen konsistente Personalisierung und durchgängige Interaktion mit den Konsumenten. Ein Beispiel dafür ist die bereits auf den vergangenen Messen gezeigte Integration der prudsys RDE als App in der POS-Lösung von GK Software. Dadurch ist es möglich, dem Konsumenten in Echtzeit und auf allen Kanälen konsistente Empfehlungen anzubieten - vom Webshop, über Smartphones und Beratungstablets bis hin zur Kasse. Ein weiteres Einsatzszenario sind individualisierte Coupons, die über die GK-Lösung Mobile Customer Assistant direkt auf die Smartphones der Kunden geschickt werden.

Die prudsys Lösung

Das prudsys Angebot gruppiert sich um die prudsys RDE, mit der Händler innovative Echtzeit-Szenarien realisieren, die 1:1 auf die Bedürfnisse des Handels zugeschnitten sind. Die modular aufgebaute Software bietet drei wesentliche Bausteine: 1. Die selbstlernende Recommendation Engine ermöglicht eine personalisierte Kundenansprache über alle Verkaufskanäle. Sie kann aber nicht nur individuelle Produktempfehlungen, sondern auch personalisierte Inhalte jeder Art - vom Banner über redaktionellen Content bis hin zu Fotos und Videos - ausgeben. 2. Der Baustein Marketing Automation dient u.a. der Erstellung von Prognosen des kundenindividuellen Einkaufsverhaltens unter Einbeziehung aktueller Verhaltensinformationen und Stammdaten. Im Ergebnis entstehen Antworten auf die Fragen, welche Marketingmaßnahme zu einem bestimmten Kunden passt oder wer auf ein bestimmtes Angebot wahrscheinlich reagieren wird. Zu den praktischen Anwendungsfällen gehören die Ausspielung individueller Incentives im Onlineshop zur Vermeidung von Warenkorbabbrüchen oder die automatisierte Selektion der passenden Zielgruppe für eine geplante Kampagne. 3. Das Dynamic-Pricing-Tool nimmt für Millionen Produkte die bestmögliche Preisfindung in Echtzeit vor. Die Preise werden dabei vollautomatisiert an das Kundenverhalten sowie die sich ständig ändernden Markt- und Unternehmenssituationen angepasst. Dabei werden Preise sowohl für die Filiale als auch für den Webshop basierend auf der prognostizierten Preisakzeptanz der Verbraucher berechnet, wobei der Wettbewerberpreis als wichtiger Faktor mit einfließt.

Über die prudsys AG Die prudsys AG ist ein führender Anbieter für Omni-Channel-Personalisierung

im Handel. Die prudsys RDE ermöglicht es, den Kundenwert über alle Kanäle in Echtzeit zu maximieren. Das 1998 gegründete Unternehmen ist ein Pionier auf dem Gebiet der Echtzeit-Personalisierung und gestaltet die Entwicklung des Onlineshoppings von Anfang an aktiv mit. Durch die enge Verzahnung von Recommendations, Marketing Automation und Dynamic Pricing verschafft die prudsys RDE Kunden in über 200 Onlineshops weltweit ein einzigartiges Einkaufserlebnis. Die prudsys AG ist Inhaber mehrerer Patente und pflegt seit vielen Jahren eine intensive Zusammenarbeit mit renommierten wissenschaftlichen Einrichtungen. Das Unternehmen ist Mitglied in den Standardisierungsgremien DMG und OMG und nimmt damit direkten Einfluss auf die Entwicklung der Leitlinien in der intelligenten Datenanalyse. Zu den Kunden von prudsys gehören u.a. führende Händler wie babywalz, bonprix, Conrad, Coop, Douglas, Klingel, Otto, Obi, SportScheck, Thalia oder Würth.

Über die GK Software AG Die GK Software AG ist ein global agierender Entwickler und Anbieter von Standard-Software für den Einzelhandel und zählt 20 Prozent der 50 weltweit größten Einzelhändler zu ihren Kunden. Laut einer von RBR 2017 veröffentlichen Studie ist das Unternehmen der Marktführer in Zentral- und Osteuropa und gehört weltweit zu den führenden Anbietern von POS-Software. Die Gesellschaft bietet ein umfassendes Lösungsangebot für mittlere sowie große Einzelhändler und ist führend bei der Umsetzung von modernen Omni-Channel-Konzepten. Durch die offenen und plattformunabhängigen Software-Lösungen der GK/Retail Suite hat sich die Gesellschaft als Technologie- und Innovationsführer am Markt etabliert. Das Produktportfolio der Gesellschaft ermöglicht großen filialisierten Einzelhändlern optimierte Geschäftsprozesse und erhebliche Kundenbindungs- und Kostensenkungspotenziale zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit. Die GK Software bietet seinen Kunden neben den selbstentwickelten Softwarelösungen auch ein umfassendes Angebot an Implementierungs- Servicedienstleistungen. Die GK Software AG akquirierte 2013 die AWEK GmbH und 2015 das Retail-Segment der DBS Data Business Systems, Inc.

Am Hauptsitz in Schöneck sowie an weiteren Standorten in Deutschland, der Tschechischen Republik, der Schweiz, Südafrika, Russland und den USA beschäftigt das Unternehmen 944 Mitarbeiter (Stand: 30. Juni 2017). GK Software verfügt über namhafte deutsche und ausländische Einzelhandelskunden, darunter Galeria Kaufhof, Parfümerie Douglas, Coop (Schweiz), EDEKA, Hornbach, JYSK Nordic, Lidl, Loblaw, Migros, Netto Marken-Discount und Tchibo. In mehr als 40 Ländern ist die Software mit rund 239.000 Installationen in über 41.700 in- und ausländischen Filialen im Einsatz. Die Gesellschaft ist seit dem Börsengang im Jahr 2008 um mehr als das Siebenfache gewachsen und hat im Geschäftsjahr 2016 einen Umsatz von 77,3 Mio. EUR erreicht. Seit 1990 haben die beiden Gründer Rainer Gläß (CEO) und Stephan Kronmüller (Stellvertretender Vorstand), zusammen mit einem erfahrenen Managementteam die GK Software zu einem stark wachsenden, profitablen Unternehmen geformt.

Weitere Informationen zum Unternehmen: www.gk-software.com

Kontakt:

Investor Relations GK Software AG Dr. René Schiller Tel.: +49 (0)37464-84-264 Fax: +49 (0)37464-84-15 E-Mail: rschiller@gk-software.com

GK Software AG Waldstraße 7 08261 Schöneck Deutschland Telefon: +49 (0)3 74 64 84 - 0 E-Mail: info@gk-software.com Internet: www.gk-software.com

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

