Der Schwung der europäischen und zum Teil auch asiatischen Aktien scheint am Mittwoch auch den US-Aktienmarkt zu erreichen. Der Aktienterminmarkt lässt auf eine etwas festere Handelseröffnung am Kassamarkt schließen und auch auf weitere Rekordstände. Damit scheinen Anleger die am Vortag mit Beginn zweitägigen US-Notenbanksitzung gezeigte Zurückhaltung etwas aufzugeben. Letztlich sei das Überraschungspotenzial der Fed-Kommentare am Abend gering, heißt es. Die Federal Reserve werde zwar vorerst stillhalten, die Märkte aber auf eine Dezember-Zinserhöhung einstimmen, so die weit verbreitete Meinung im Handel. Die exzellenten US-Daten des Vortages schrieen geradezu nach höheren Leitzinsen.

"Wir dürften dieses Mal noch keinen Schritt der Fed erleben, aber wir dürfen eine Wortwahl erwarten, die die Tür für eine Zinserhöhung im Dezember öffnet - in erster Linie, weil sich die Konjunktur positiv entwickelt", sagt Investmentstratege Jason Pride von Glenmede Trust.

Für viele Marktteilnehmer stellten die Entscheidung von US-Präsident Donald Trump über die künftige Führung der Fed am Donnerstag und Details zur geplanten Steuerreform die spannenderen Eckpunkte zur künftigen Geldpolitik der USA als die zu Ende gehende Fed-Sitzung. Darüber hinaus könnte auch die laufende Berichtsperiode der Unternehmen weitere Impulse setzen. So berichten unter anderem Facebook und Tesla, beide aber erst nach Börsenschluss.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/ros

(END) Dow Jones Newswires

November 01, 2017 07:03 ET (11:03 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.