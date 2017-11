Eschborn (ots) - Der Managed IT-Service Provider Proservia übernimmt die Aktivitäten der ES Field Delivery Deutschland GmbH. Sämtliche Leistungen werden seit dem 31. Oktober 2017 durch die Proservia Field Services GmbH erbracht. Dies gab Proservia, ein Tochterunternehmen der ManpowerGroup, am Mittwoch bekannt.



Mit Inkrafttreten des Vertrages wurden rund 260 Mitarbeiter bundesweit sowie alle betreuten Kunden übernommen. Hierdurch stärkt Proservia vor allem die Kompetenzen im Bereich Field Services, also IT-Service vor Ort bei Kundenunternehmen. Dazu zählen Aufbau, Inbetriebnahme, Test, Inspektion, Wartung und Reparatur von Hardware im IT-Umfeld. Einen weiteren Schwerpunkt bildet der Bereich Data Center Services, also die Betreuung der Infrastruktur von Rechenzentren.



Der bisherige Geschäftsführer Tobias Rudolph wird die Geschicke der Proservia Field Services GmbH auch weiterhin lenken. Rudolph berichtet künftig an Dr. Alexander Wurdack, Geschäftsführer der Proservia GmbH.



"Durch die Übernahme stärken wir unsere Position als Spezialist für Infrastrukturmanagement und Anwendersupport. Ich bin fest davon überzeugt, dass aus Deutschland erbrachte IT-Dienstleistungen ein großes Wachstumspotenzial haben. Mit der Erweiterung unseres Portfolios um Field Services und Data Center Services bieten wir unseren Kunden ein spezialisiertes und komplettes Leistungsspektrum", erläutert Wurdack.



Über Proservia



Proservia ist als Systemhaus auf Onshore-IT-Services spezialisiert. In Europa beschäftigt Proservia heute 5.600 Mitarbeiter. Davon sind über 1.000 Mitarbeiter in Deutschland für mehr als 80 Kunden tätig.



Über die ManpowerGroup



Die ManpowerGroup ist weltweit führend in der Bereitstellung innovativer Lösungen und Dienstleistungen, mit denen Unternehmen in der sich verändernden Welt der Arbeit erfolgreich sein können. Unter dem Dach der ManpowerGroup agieren in Deutschland an 360 Standorten die Gesellschaften Manpower, Experis, ManpowerGroup Solutions, Proservia, Right Management und spezialisierte Einzelmarken. Mehr Informationen erhalten Sie unter http://www.manpowergroup.de.



