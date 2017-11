Die Börse in Frankfurt hat am Mittwochmittag kräftige Kursgewinne verzeichnet: Gegen 12:30 Uhr wurde der DAX mit rund 13.451 Punkten berechnet. Dies entspricht einem Plus von 1,68 Prozent gegenüber dem Xetra-Schluss vom Montag.

Mit 13.472 Punkten stellte der Index um 12:24 Uhr ein neues Allzeithoch auf. An der Spitze der Kursliste stehen die Anteilsscheine von Infineon, Volkswagen und RWE. Die Aktien von ProSieben und der Deutschen Telekom sind entgegen dem Trend deutlich im Minus. Der Nikkei-Index hatte zuletzt zugelegt und mit einem Stand von 22.420,08 Punkten geschlossen (+1,86 Prozent). Am Abend steht der Zinsentscheid der US-Notenbank Fed an.

Marktbeobachter rechnen aber erst für Dezember mit einer weiteren Zinserhöhung.